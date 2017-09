Zakaj se drugi zaljubijo v nas?

Včasih je težko opisati, zakaj nam je nekdo všeč, ali določiti, kaj je tisto, kar na nas privlači druge. Na to temo je bilo izvedenih veliko raziskav, ki so izluščile devet najpogostejših dejavnikov ljubezni.

Podobnost

Mnogi se zaljubijo v ljudi, ki so jim podobni: imajo enaka stališča, vrednostni sistem, podobne življenjske izkušnje, jih privlačijo podobne dejavnosti ali so približno iste starosti.

Podobnost s starši

Velikokrat posameznike podzavestno privlačijo potencialni partnerji, ki jih spominjajo na starša nasprotnega spola. Ženske, denimo, očarajo moški, ki jih spominjajo na očeta. Lahko gre za vedenje ali za fizične značilnosti, kot sta barva las in oči.

Starost staršev

Otroci mlajših staršev večkrat izbirajo mlajše partnerje od njih samih.

Vonj

Tudi vonj igra pri celotni zgodbi pomembno vlogo. Ženske med ovulacijo tako privlačijo moški, ki proizvajajo več testosterona, moške nezavedno pritegne vonj, ki ga ženske oddajajo v plodnih dnevih.

Odnos do drugih

Tisti, ki so do drugih odprti, sproščeni in niso zadržani, so za nasprotni spol privlačnejši.

Višina

Tudi višina igra pri privlačnosti pomembno vlogo, zlasti ko gre za moške. Te bolj privlačijo višji pripadniki močnejšega spola, saj se ob njih počutijo varnejše.

Deljenje razburljivih izkušenj

Razburljive, nekoliko zastrašujoče izkušnje prav tako vplivajo na privlačnost. Če bosta namesto na kavo šla na skok s padalom, bo več možnosti, da se bosta zaljubila.

Bližina

Večje možnosti so, da se boste zaljubili v nekoga, ki živi blizu. Tako ga boste imeli priložnost spoznati v vsakodnevnih situacijah in boste pogosteje naleteli nanj.

In seveda: nasmeh

Nasmeh na obrazu je za nasprotni spol zelo privlačen. Prav tako so študije dokazale, da so pozitivni in vedri ljudje za nasprotni spol atraktivnejši od negativnih in mrkih posameznikov. Zlasti to velja za moške, ki jih hitreje pritegnejo nasmejane pripadnice nežnejšega spola kot tiste, ki so vselej resne in zadržane.