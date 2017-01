Zakaj moški in ženske obožujejo grobi seks

Pojmovanje grobega seksa se od posameznika do posameznika razlikuje. Za nekatere je to vlečenje za lase, za druge ugrizi, za tretje intenzivnejša penetracija ter za nekatere sadomazohistične igrice.

Čeprav mnogi grobi seks povezujejo z agresivnim vedenjem na sploh in duševnimi težavami, je tako prepričanje povsem napačno, kar so dokazali nizozemski strokovnjaki. Ti so prišli do zaključka, da so osebe, ki jim sadomazohistične igrice niso tuje, duševno bolj zdrave od onih, ki jih zavračajo, ter da njihove želje niso povezane s travmami iz preteklosti. Hkrati so se znanstveniki pozabavali tudi z vprašanji, zakaj nekaterim te prav posebej prijajo, in navedli pet najočitnejših odgovorov.

Ker izražajo visoko stopnjo zaupanja

Za spolne odnose, ki vključujejo prijeme, kot so vezanje, tepežkanje in druge sestavine grobega seksa, se ljudje po navadi odločajo le z nekom, ki mu povsem zaupajo. Prav zato predajanje tej obliki spolnosti kaže na visoko stopnjo zaupanja v partnerja in odnos.

Prisoten je dejavnik presenečenja

Večino dejstvo, kako močno jih grobi seks v resnici vzburja, sprva preseneča. K njemu se zato, ko ga enkrat izkusijo, radi vračajo in preizkušajo meje. Tudi med takim odnosom se namreč znatno poveča raven dopamina v telesu, kar prinaša, v kombinaciji z bolečino, svojevrstno zadovoljstvo.

Moč je privlačna

Malce grobosti ob tem pomeni dominacijo in izkazovanje moči, kar nekatere posameznike močno vzburja in psihično hrani. Na drugi strani je popolna podreditev in prepuščanje nekomu prav tako močan seksualni stimulans.

Močan občutek nadzora

Nadrejeni partner ima med grobim seksom občutek, da lahko dobi vse, kar si želi. Druga stran si to pogosto razlaga kot močno poželenje, zaradi česar spolno vzburjenje naraste tudi pri podrejenem. Seveda so tu potrebne dogovorjene meje, do katerih sta pripravljena iti oba in ki jih ljubimca lahko ob vzajemnem strinjanju vedno znova premikata ter iščeta nove poti do užitka.

Dopušča malo sebičnosti

Med grobim seksom je dopuščene malce več svobode v smislu vodenja igre, kar je lahko, znotraj dogovorjenih meja, za dominantno stran zelo zadovoljujoče. Nekaterim moškim je dominacija všeč, drugim ne in prav tako je pri ženskah. Nekateri pari se v vlogah menjajo in s tem drug drugemu izmenično dopuščajo več nadzora. Pomembno je, da partnerja skupaj najdeta tisto, kar jima prinaša največ veselja. Raziskave pa so pokazale, da se tako moški kot ženske, ki v karieri zasedajo visoke položaje, v postelji raje podredijo in pustijo, da nekdo drug skrbi zanje ter prevzame celoten nadzor. Tudi pri grobem spolnem odnosu.