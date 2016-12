Zakaj moški obožujejo analni seks

Vedno znova namiguje na analni seks, vi pa niste ravno zagreti, vendar vas zanima, zakaj ga tako privlači. Poglejte, zakaj.

Želja po dominaciji

Da bi razumeli moško naklonjenost nekaterim spolnim praksam, je najprej treba razumeti moške same. Oni so lovci in raziskovalci, zato želijo dominirati, osvajati in premikati meje. Prav želja po dominaciji je eden od vzrokov njegove naklonjenosti do omenjene oblike seksa.

Kar je prepovedano …

Poleg čisto primarnih vzgibov je tu še družbeni pogled na analni seks: od nekdaj je veljal za tabu in prepovedan sadež, prav zato je zanje nadvse privlačen. Konec koncev si vedno želijo nekaj, kar bi lahko imeli, pa nimajo.

Vpliv pornofilmov

Vse več je takšnih, ki pornofilme jemljejo kot spolno šolo in želijo preizkusiti vse, kar vidijo v njih. Analni seks se tam pogosto pojavlja in je videti tako privlačen, da ga želijo preizkusiti.

Novosti so vedno dobrodošle

Radi imajo raznovrstnost ter eksperimentiranje in misel, da bi spolno življenje popestrili s to obliko spolnosti, je zelo privlačna.

Pretekle izkušnje

Čeprav ima večina žensk raje vaginalni seks, so si glede tega vendarle različne. Morda ga je imela njegova bivša rada, zato si ga želi tudi z vami.

Oboževanje zadnjice

Je že tako, da moški obožujejo pogled na nekatere dele ženskega telesa in eden od njih je zadnjica, ki se jim zdi neverjetno seksi.

Intenzivnejši občutki

Pri analnem seksu je vse skupaj ožje kot pri vaginalni penetraciji, zaradi česar so občutki izrazitejši, užitek pa še večji.

Močna neverbalna komunikacija

Ima pa z moškega vidika ta akt še en pomen: nakazuje namreč, da ženska ljubimcu povsem zaupa. Če se ona z njim strinja, njemu brez besed sporoča, da se mu je pripravljena povsem prepustiti. To pa ga izjemno razveseljuje.

Če nanj niste pripravljeni, mu nikar ne ugodite zgolj zaradi pritiska. Če vas mika, zakaj pa ne? Le počasi, potrpežljivo in z veliko lubrikanta. Kdo ve, morda bo postal všeč tudi vam.