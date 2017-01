Zakaj moški ljubijo mlajše, ženske pa starejše?

Ste se kdaj vprašali, kaj je priletnemu gospodu, da ima pod roko živahno mladenko, ali zakaj si mlada dekleta tako rada najdejo sterejšega moškega?



Moški hočejo biti zmagovalci



Čeprav se nekateri nad zvezami, v katerih je moški znatno starejši od ženske, zgražajo, niso nujno napačne ali slabe. Prav nasprotno! Spolno zreli moški pač hrepenijo za mlajšimi ženskami, saj so te fizično privlačne, zaželene in tudi spolno še vedno zelo aktivne, kar ženske v zrelih letih običajno niso več. Sicer pa se zavedajo, da je mladosten videz močan adut, zato se običajno zelo trudijo, da bi ga obdržale čim dlje. Tudi zato jih veliko hodi na številne tretmaje in estetske posege, da bi bile videti čim bolje in čim mlajše.



Otroci niso nujno na seznamu želja



Čeprav se o tem ne govori, je res, da je hrepenenje starejših moških za mlajšimi ženskami preprosto v človeški naravi. To se začne dogajati še posebno v njihovih zrelih letih in se običajno ujema s časom, ko gredo njihove partnerice v menopavzo, moški testosteron pa je še vedno na vrhuncu. Torej so takrat moški še vedno na vrhuncu moči, pripravljeni na osvajalske pohode, ženske pa se znatno umirijo. A dejstvo je, da ko bo moški šel v lov za mlajšo žensko, bo starejša prevarana in najverjetneje na koncu tudi zapuščena. Vseeno te težave mnogih moških ne ustavijo. So pač osvajalci, ki se z osvojitvijo objekta svojega poželenja počutijo zmagovalci. A čeprav si poiščejo nove, mlajše partnerice, to ne pomeni nujno, da si želijo naraščaja. Naklonjenost moških mlajšim ženskam izhaja iz pradavnine, ko je bila reprodukcija bolj močan motiv za vstop v razmerje. Ne nazadnje so bili otroci dodaten par rok pri obdelovanju zemlje in lovu, tako so si zagotovili tudi hrano za preživetje. Danes je seveda drugače – seks ni več le sredstvo za reprodukcijo, ampak preprosto užitek, ki je za mnogo zrelih moških še toliko večji z mlajšo partnerico.



Ženske si predvsem želijo premožnih partnerjev



Se sprašujete, kako starejši moški sploh lahko pritegnejo mlajše partnerice? Stvar je preprosta. Ker si mlajše ženske želijo premožnih partnerjev, so starejši zanje bolj privlačni, če poudarjajo svoje bogastvo in šarm. Torej, oblačijo se bolj mladostno, v oblačila višjega cenovnega razreda, vozijo drage avtomobile in ne pozabijo povedati, da imajo stanovanje, jahto ali celo vikend na morju. Če verjamete ali ne, študije univerze v Newcastlu so pokazale, da je seksualni užitek tesno povezan s premoženjskim statusom moškega. To pomeni, da sta večja afrodiziaka denar in ugled kot to, kako dober ljubimec je nekdo. Tudi to dejstvo izhaja iz preteklosti, saj so bili moški, ki so bili sposobni zagotoviti hrano, zatočišče in zaščito, bolj zaželeni in so imeli tudi najbolj zaželene partnerice. Se torej čudite, da je tudi danes nekako tako?