Zakaj in kdaj zaljubljenost mine

Strokovnjaki pravijo, da zaloge kemičnih spojin, ki se ob zaljubljenosti tvorijo v možganih, lahko trajajo največ štiri leta. Da večna zaljubljenost res ne obstaja, so dokazali znanstveniki z nacionalnega neodvisnega inštituta v Mehiki.

Njihova utemeljitev

»Vse se začne z zaljubljenostjo, s procesom, ki spominja na začasno norost in ki je posledica aktivacije specifičnih kemičnih snovi v možganih. A kemikalije so kemikalije in te se sčasoma iztrošijo,« so v svojem poročilu zapisali strokovnjaki iz omenjene ustanove in dodali, da te zaloge lahko trajajo največ štiri leta, običajno pa skopnijo veliko prej. Strastna zaljubljenost se tedaj spremeni v odvisnost, čustvena pa v seksualno povezanost. Seveda pa lahko s tem, ko zaljubljenosti več ni, zveza tudi razpade.

Dokazali so še, da ima zaljubljenost vse značilnosti obsesivno-kompulzivnega vedenja. Ko je nekdo zaljubljen, ne more jesti, ne more spati in stalno razmišlja o partnerju, njegova storilnost je majhna. Ko kemija vpliv izgubi, pa se vse to vrne v normalno stanje.