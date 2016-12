Zakaj jutranja erekcija?

Jutranja erekcija je pravzaprav ostanek nočne, ki se lahko pojavi tudi petkrat na noč in traja celo 20 ali več minut. In čemu je namenjena? Nočne erekcije se pojavljajo med fazo spanja REM, za katero je značilna intenzivna možganska aktivnost, kot so na primer sanje, takrat pa se prebudijo hormoni, zato se moški med erekcijo ponoči tudi večkrat zbudijo. Jutranja erekcija je sicer povezana s polnim mehurjem, sprožijo jo živci, ki pritiskajo na hrbtenico, tesno pa je povezana s fazo REM, ki se največkrat pojavi proti jutru. Nanjo vplivata tudi dolžina in kakovost spanca, če pa moški zboli za depresijo ali ima diabetes, ima lahko težave z jutranjo erekcijo, zato je ta eden od kazalnikov moškega zdravja.