Zakaj je zaljubljenost norost

»Vse se začne v trenutku, ko se v življenju pojavi nekdo, ki nekomu pomeni nekaj posebnega. Ves svet tedaj dobi novo središče, okoli katerega se vse vrti, zaljubljeni se nanj povsem osredotoči in pozornost namenja le njegovim prijetnim lastnostim,« zaljubljenost opisuje dr. Fisher, raziskovalec na oddelku za antropologijo univerze Rutgers. Naval energije, vzhičenje, spremembe razpoloženja, čustvena odvisnost, tesnoba ob ločitvi, posesivnost, razbijanje srca in želja po pozornosti so simptomi zaljubljenosti, najpomembnejše in najmočnejše pa je obsesivno razmišljanje. »Zdi se, kot da je ljubljena oseba zasidrana v možganih zaljubljenca,« dodaja antropolog.

Vse je namenjeno nadaljevanju vrste

Fisher trdi, da so pri ljudeh razviti trije osnovni sistemi, namenjeni reprodukciji. Ti so poželenje (spolni nagon ali libido), romantična privlačnost in privrženost, ki je osnovana na globljih občutkih do partnerja. Temelj odnosa je lahko kateri koli od omenjenih treh, je pa res, da je romantična ljubezen močnejša od tiste, ki temelji zgolj na seksu. Kajti kadar je razmerje osnovano zgolj na spolni privlačnosti, imajo lahko posamezniki istočasno več partnerjev, romantična privlačnost pa pomeni, da je vsa energija osredotočena zgolj na enega. Privrženost je še stopničko višje, saj zagotavlja globljo povezanost s sočlovekom in je dolgotrajno čustvo, ki omogoča načrtovanje skupnega gnezda ter skupno vzgajanje potomcev.

Včasih nastane zmeda

»Res pa je, da so možgani včasih malce neorganizirani. Seks namreč spodbuja v njih nastajanje dopamina, ta pa ustvari lažni občutek zaljubljenosti. Z orgazmom se zadeva še stopnjuje, telo preplavi oksitocin, ki spodbuja občutke privrženosti. Niti seks za eno noč torej ni tako nedolžen, saj lahko sproži pravo plimo močnih, a napačno interpretiranih čustev,« opozarja Fisher. Meni, da tako moški kot ženske neredko v zvezo ali celo zakon vstopajo prav pod vtisom teh možganskih sprememb, ki pa s trajnimi občutki nimajo veliko skupnega. Zlasti tistim, ki se jim v zvezo mudi, ker so naveličani iskanja sorodne duše, zato priporoča, naj vendarle nikar ne hitijo. »Pustite srce odprto in se ne prepustite pretentati. Pustite času čas. Prav ta pokaže, ali so čustva res globoka in trajna, ali gre zgolj za kemične procese, ki se med zaljubljenostjo in seksom dogajajo v možganih.«