Zakaj je poletje seksu najprijaznejši čas

Poletje spodbuja nove in krepi stare strasti. Foto: Shutterstock

Poletje je čas, ko se ljudem seks najpogosteje plete po glavi, pravijo znanstveniki in dodajajo, da v vročem letnem času seksi misli udejanjijo večkrat kot v katerem koli drugem delu leta. Ne zgolj v smislu bežnih avantur, pač pa poletje izjemno pozitivno vpliva tudi na stalne zveze. Razlogi so dokaj pričakovani, to pa o njih pravi znanost.

Za začetek

Poletje je navadno čas dopustov in počitnic, pari pa končno dobijo priložnost, da pozabijo težave na delu ter doma in se posvetijo drug drugemu. Pri celotni zgodbi pomaga sončno vreme, ki skupaj s toploto pozitivno vpliva na razpoloženje in povečuje spolno željo.

Tu je še garderoba. Ta je v primerjavi z drugimi letnimi časi seveda skromnejša: kopalke, kratka krilca, dekolteji, vroče hlačke. Taka in podobna oblačila ženske navdajajo s samozavestjo, zato menijo, da so prav poleti najlepše. Hodijo bolj pokončno ter občutneje zibajo z boki, kar moški nedvomno opazijo.

Brezmejna domišljija

Vse to pripomore k bujni domišljiji, ki deluje znatno bolje kot sicer, pozitivno vpliva na libido, spodbuja seksi željo in vodi v več spolne aktivnosti. Poletje je zato najbolj seksi letni čas in resnično je škoda, da se počasi končuje.