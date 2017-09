Zakaj cigareta po seksu ni dobra ideja

Za mnoge je poseben užitek po seksu prižgana cigareta, a ta ni ravno najboljša ideja. Kemikalije v tobačnih izdelkih namreč škodijo penisu, zlasti erekciji, trdijo strokovnjaki. Prav ta razvada vas bo torej naslednjič lahko oropala veselja.

Zakaj?

Dober krvni pretok je ključen za erekcijo, snovi iz cigaret pa ožajo krvne žile, s tem povzročajo težave s krvnim pretokom in z dotokom krvi v penis, kar v končni fazi lahko vodi tudi v krajši organ v erekciji. Ob dolgoletnem kajenju tkiva v njem postajajo vse manj elastična, kar se pokaže v velikosti spolnega organa.

Nezadovoljni kadilci

Prav tako ima kajenje neposreden vpliv na spolno življenje. Na univerzi Kentucky so izvedli študijo o spolnem življenju kadilcev in nekadilcev. Odkrili so, da so ljudje, ki ne kadijo, v postelji zadovoljnejši. Na lestvici od 1 do 10 so zadovoljstvo s spolnim življenjem označili s povprečno oceno 9, kadilci pa komaj s 5. Strastni kadilci prav tako večkrat opažajo, da so njihove erekcije slabše in občasno občutijo impotenco. Celo kadar si pomagajo s stimulansi, lahko uspeh izostane, saj tkivom v penisu primanjkuje elastičnosti.

Še več težav

Dodatna težava pri kadilcih je zadihanost, saj so zaradi vpliva tobačnega dima pljuča preobremenjena, njihova kapaciteta je zato slabša kot pri nekadilcih. Lahko se torej zgodi, da jim v ključnih trenutkih zmanjka sape. Seveda pa tobačni dim ob vsem tem negativno vpliva tudi na možgane, srce, kožo in zobe.

Še nekaj manj znanih dejstev o moškem spolnem organu