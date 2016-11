Zakaj bi med menstruacijo morali masturbirati

Že sama misel, da bi pogledali ali se celo z rokami sprehodili pod pas, ko so na vrsti tisti dnevi v mesecu, se vam morda ne zdi najprivlačnejša. A vendarle menstruacija ne bi smela biti razlog za odpoved solistične zabave. Če boste premagali neprijetne občutke in se ji vendarle predali, si boste morali priznati, da zagotavlja res izjemno ugodje, zato boste v njej uživali vedno znova.

Več prednosti

Seveda vas v to nihče ne sili, a verjemite, če se boste opogumili, bo užitek zagotovljen. Prvič: ne bo tako umazano, kot si mislite. Ženske namreč v povprečju med menstruacijo izgubijo od 30 do 40 mililitrov krvi. Če to razdelite na vse dneve, ko traja, res ni tako veliko. Drži, da si boste malo umazali roke, a to lahko potem hitro rešite. Menstrualna kri je povsem neškodljiva, orgazem med menstruacijo pa bo izrazitejši in bo ublažil morebitne krče. Poleg tega se boste po njem počutili bolj zapeljivo in pomirjeno, kar vam bo zelo koristilo.

In da ne pozabimo: med menstruacijo večina žensko občuti močno spolno slo, zato gre izkoristiti ves potencial. Morda vas bo presenetil močan vrhunec, zaradi njega bo krvavenje trajalo kakšen dan manj, lubrikanta ne boste potrebovali, osvobodili se boste stresa, nezaželenih učinkov pa preprosto ni. Razen kakšen madež krvi. Tega lahko preprečite tako, da si podložite brisačo.