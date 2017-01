Zakaj 70 odstotkov moških vara po praznikih

Nedavna študija, ki so jo izvedli pri ameriškem spletnem portalu Gleeden, namenjenem vsem, ki jih mika prevara in ki ima več kot tri milijone članov, je razkrila, da je 71 odstotkov moških pripravljenih čez plot skočiti na samem začetku leta 2017. Na vprašanje, ali po zaključku praznovanja nameravate prevarati svojo stalno partnerico, so namreč odgovorili z da.

Natančen datum

Ob njihovi pomoči so snovalci portala določili tudi natančen datum, kdaj naj bi se to zgodilo. To je 9. januar, torej drugi ponedeljek letošnjega leta, kar je prav danes. Tudi v prejšnjih letih se je izkazalo, da so moški za plotom še kako aktivni na začetku novega leta, lani je, denimo, 11. januarja število članov, za mnoge spornega portala, naraslo za 320 odstotkov.

In zakaj?

Kar 52 odstotkov v raziskavi sodelujočih uporabnikov od 13.000 je navedlo, da si s tem po praznikih nekako povrnejo svobodo, ki jim je bila ob vseh druženjih, praznovanjih in družinskih aktivnostih kratena.

Žalostno, a najbrž resnično, bi lahko rekli ob dejstvu, da je druženje z družino zanje oviranje svobode in ne zadovoljstvo ter veselje.