Za zveze najbolj kritična obdobja

Občudovanje in spoštovanje parov, ki v dolgih razmerjih premagujejo padce ter se veselijo vzponov, sta več kot upravičena. Že zgolj v letu dni se namreč zvrsti nešteto kritičnih trenutkov, v katerih zveze pokajo kot za stavo. Študija, ki jo povzema časopis Men’s Health, se je poigrala na to temo in nanizala kritična obdobja za intimna razmerja. Bodite pozorni, da ne postanete žrtev statistike.

Valentinovo

Slišati je morda noro, a veliko parov se razide prav na dan, ki jim je posebej posvečen. Vzroki še niso natančno znani. Morda njemu ni bilo všeč njeno darilo ali je on na ta dan povsem pozabil.

Prvi april

Ne, ni šala. In tudi dvomimo, da tisti, ki je z razhodom na ta dan soočen, to doživlja kot nekaj smešnega. Pa vendar. Veliko parov zvezo konča na dan norcev.

Prvomajske počitnice

Dnevi so topli, garderoba vse bolj skopa, hormoni divjajo. Nenadoma je zelo težko biti vezan.

Poletje

Poletje je vroče v vseh pogledih. Kratka oblačila, bikini, zabave, spogledovanje v živo ali prek družabnih omrežji. Nešteto priložnosti in nešteto razpadov zvez.

Ponedeljki

Še en odgovor, zakaj nam niso všeč. Ponedeljek je za pare kritičen dan. Zakaj? Malodušje, slaba volja, utrujenost, vse to je odlična podlaga za prepir z nekom, ki je blizu, torej s parterjem. Kam to lahko vodi, je povsem jasno.

Na splošno: Pari najpogosteje končujejo razmerja spomladi in poleti ali kakšen teden po praznikih, najmanj razhodov je od konca avgusta do konca oktobra. Jesen je torej zvezam prijazna.