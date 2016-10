Za vsako zvezo usodni napaki

Tudi najmočnejše ženske v ljubezni kdaj pozabijo na svojo pokončno držo in zapostavijo sebe, s tem pa storijo za vsako intimno zvezo najusodnejši napaki.

Zamižijo ob njegovih prestopkih, ki jih onesrečujejo

So stvari, ki jih preprosto ni mogoče spregledati. Obstajajo pari, ki lahko preživijo tudi prešuštvo. Ta jih lahko celo okrepi. A to je mogoče le, če se prešuštnik iskreno pokesa, prevzame nase krivdo in odgovornost ter se je v prihodnje pripravljen popraviti. Brez tega to ni mogoče. Enako velja za vsa početja, ki nekoga prizadenejo. Psihologi opozarjajo, da je ignoriranje težav prva napaka, ki dolgoročno škoduje partnerski zvezi. Včasih se je resnično boljše pošteno spreti kot molčati o tem, kaj vas muči ali pesti.

Zanemarjanje svojih potreb na račun njegovih

V zdravem odnosu, pa naj bo prijateljski ali ljubezenski, morate kdaj tudi sebe postaviti na prvo mesto. Prav ženske tu velikokrat storijo napako, saj želijo ugoditi partnerju v vseh pogledih, ob tem zanemarijo svoje želje, potrebe in interese. Če se vedno prilagajate njemu in mu v vsem ustrežete, sebe potisnete povsem v ozadje, kar ne more biti osnova zdrave zveze. Zapomnite si, kompromis je temelj vsakega kakovostnega odnosa, vi ste prav tako pomembni kot on in vaše želje veljajo toliko kot njegove.

V podrejenem položaju v zvezi zagotovo ne boste srečni in sčasoma boste imeli vsega dovolj, le moči, da bi iz nje odšli, vam bo zmanjkalo. Tega pa si najbrž ne želite.