Za to v postelji ne bo prosila

V postelji so tabu teme odveč. Zlasti med dolgoletnima partnerjema, ki se spoštujeta, si zaupata in se ljubita. Vendarle so prisotne. Predvsem one so še vedno v zadregi, ko gre za odkrito izražanje želja. Kaj bi si želele okusiti večkrat, pa jim sram ne dovoli, da bi to povedale na glas?

Več oralnega seksa

A zanj zlepa ne bodo prosile. Najbrž zato, ker se obremenjujejo z videzom, vonjem ali okusom vagine, vse to pa jih ovira pri uživanju v oralnem seksu.

Nasvet njemu: Tako kot sami radi prejemate pohvale na račun svojega organa, tako bi tudi ona rada pogosteje slišala, da je njeno intimno področje lepo, da lepo diši in da je na moč privlačno. To ji bo zagotovilo samozavest ter jo navdalo s pogumom, da bo večkrat dala pobudo za tovrstni odnos.

Rada bi seks v javnosti

Res je lahko nepraktičen ter nevaren, a je hkrati tako vzburljiv in razburljiv. Zagotovo jo mika, da bi se mu predala, tega pa ne bo povedala na glas, saj jo skrbi odziv partnerja.

Nasvet njemu: Sprva naj bo le predigra, denimo razvajanje v kotičku bara, kjer je polno ljudi, v kinu, na zadnjem sedežu avtomobila, stopnicah pred zgradbo ali v temnem kotičku ulice. Ko se malce izpilita, poiščita pravo mesto in se spustita do konca.

Tepežkanje po zadnji plati

Rahlo tepežkanje po zadnji plati med spolnim odnosom privlači mnoge pripadnice nežnejšega spola, čeprav tega ne povedo. Zakaj? Ker jih je malce sram. Moški so glede tega mnogo bolj odprti.

Nasvet njemu: Močno masirajte njeno zadnjo plat in jo občasno rahlo udarite, spremljajte njene odzive in zagotovo vam bo nakazala, da ji je to všeč. Prav tako kot tudi vam, saj gre za način izkazovanja poželenja ter vzburjenosti, ki dogajanje med rjuhami postavi na še višjo raven.