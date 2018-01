Za samske in tiste v zvezi: Osvežite svoje spolno življenje

Seksologinja Tracey Cox ima vedno v rokavu kakšen koristen nasvet, s katerim je mogoče izboljšati življenje samskih in nesamskih. Tokrat so na vrsti napotki za osvežitev spolnega življenja. Eni so namenjeni tistim, ki ljubezen še iščejo, in drugi onim, ki so jo že našli.

Nasveti za samske

Prenehajte kriviti sebe

Zlasti ženske za neuspeh v zvezi pogosto krivijo sebe in s tem izgubljajo samozavest. Vendar sta tako za uspešno kot tudi za neuspešno razmerje praviloma potrebna dva in da sam eden ne more skrbeti za srečo v odnosu.

Živite v realnem svetu

Pametni telefoni so čudovita zadeva, a kadar ste med ljudmi, umaknite oči od zaslona in opazujte, kaj se dogaja okoli vas.

Igrajte igro števil

Več ljudi boste srečali, večja bo verjetnost, da boste našli nekoga, s katerim se bosta ujela.

Ne opravičujte neprimernega obnašanja

Če vas on ne pokliče tedaj, ko sta dogovorjena in ne pride na zmenek, se ne slepite in ne iščite opravičil za njegovo obnašanje. Ne ceni vas dovolj.

Ne hitite v zvezo

Želja, da bi čim prej skočili v zakon ali zvezo, lahko slabo vpliva na odnos z osebo, ki ste jo pravkar spoznali. Zato si dajte čas in se resnično spoznajta, preden začneta razmišljati o tem, da bi postala resen par.

Nasveti za tiste v zvezi

Imejta poredne vikende

Mnoge študije dokazujejo, da se moški in ženske počutijo bolj seksi tedaj, ko niso doma, temveč so daleč stran od vseh vsakodnevnih težav. Zato izkoristita vsako priložnost za pobeg ali oddih ob koncu tedna ali pa vsaj enkrat na mesec.

Ne pričakujte, da bo seks vedno enak

Seks se z leti spreminja in njegova intenziteta z dolžino zveze pada. Zato se ne slepita, da bo vedno tako vroč, kot je bil prve dni, kar pa ne pomeni, da ne bo dober in romantičen.

Pazite se nadomestkov za seks

Za moške je to običajno pornografija, za ženske skrb za otroka. Vse to zmanjša motivacijo za spolnost. Bodita iskrena drug z drugim glede tega, kaj se dogaja, in ne dopustita, da bi se spolnost umaknila drugim radostim ali obveznostim.

Če je seks stresen, si privoščita premor

Dogaja se, da seks ni prioriteta, vztrajanje pri njem pa v intimnost prinese še večje težave. Včasih je spolni premor dobra odločitev.

Pogovarjajta se o vsem

Ne samo o tem, kaj se vama je zgodilo in kaj načrtujeta, temveč tudi o čustvih, strahovih, sanjah, občutkih ... Najbližji so nam ljudje, o katerih največ vemo, spoznati pa jih je mogoče le z iskrenim pogovorom.

Vsak dan storite za partnerja kaj lepega

Drobna dejanja pozornosti, pomoč ali izkazovanje spoštovanja poglobijo medsebojne odnose.

Vzdržujta tudi druge odnose

Študije kažejo, da so dobri odnosi s prijatelji in družino pomembni tudi za zadovoljstvo v intimnem razmerju.

Ne skušajte spreminjati partnerja

Vsakdo si želi, da bi ga partner ljubil in sprejemal takšnega, kot je. Če ste z nekom osnovali zvezo, ga sprejmite z vsemi lepimi in manj lepimi lastnostmi ter ga ne skušajte spreminjati.

Razmišljajte za oba

Vedno, ko sprejmete kakšno odločitev, se vprašajte, kako bo vplivala na vašega partnerja. Tako bo vajin odnos kvalitetnejši, kot če bi gledali samo nase in na svoje interese.