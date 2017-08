Z oralnim seksom prenosljive bolezni

Oralni seks s seboj prinaša tveganje za zdravje, o katerem je vsekakor pametno razmišljati ter se, zlasti kadar partnerja ne poznate dobro, pred njim zaščititi, opozarjajo strokovnjaki britanske nacionalne zdravstvene organizacije National Health Service (NHS). Kot poudarjajo, je tveganje za okužbo z nekaterimi spolno prenosljivimi boleznimi pri tej obliki intimnega odnosa večje kot pri drugih vrstah telesne ljubezni.

Na prvem mestu opozarjajo na povečano tveganje za okužbo z gonorejo, virusom HPV, genitalnim herpesom in s sifilisom. Ob teh obstaja še verjetnost za okužbo s klamidijo, hepatitisom A, B, in C, z genitalnimi bradavicami ter z virusom HIV. Res je, da je tveganje zanje manjše kot pri običajnem odnosu, a vendar ni izključeno. Prav tako kot tudi ne okužba s sramnimi ušmi.

Kako se zaščititi?

Na prvem mestu sta tu kondom in tako imenovana oralna ovira. Oralna ovira je, kot pojasnjujejo v omenjeni organizaciji, zelo tanka plast iz lateksa ali poliuretana, dimenzije okoli 15 krat 15 centimetrov. To se namesti na ženske genitalije ali anus in varuje pred prenosom spolnih bolezni z enega partnerja na drugega.