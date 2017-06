Z dotikanjem teh treh točk se bo takoj vzburila

Znova smo pri predigri. Ta je ena ključnih sestavin dobre spolnosti. Zlasti ženske brez pravega ogrevanja praviloma v seksu ne uživajo. Men`s Health našteva tri ključne točke, ki jih v uvodnem dejanju, dolgem vsaj 10 minut, ne smete izpustiti.

Vrat

Nežno dotikanje in poljubljanje njenega vratu jo bo nedvomno vzburilo. Vrat velja za enega od treh najobčutljivejših delov ženskega telesa in na njegovo crkljanje se bo nedvomno odzvala tako, da bo v obema v veselje. Strokovnjakinja za spolnost Debby Herbenick meni, da so poljubi odličen začetek spolnega odnosa.

Stegna

Notranja stran stegen je prekrita s tanko kožo, v kateri se skriva na tisoče živčnih končičev. Ob nežnih dotikih z roko in poljubih po tem delu telesa se bo zagotovo naježila, stimulacija te erogene cone je tudi odličen uvod v oralni seks.

Dojke

Nikar se ne posvečajte samo bradavicam, te še zdaleč niso edini, za dotike dovzetni del ženskih dojk. Objemite jih s celimi dlanmi in jih posujte s poljubi. Toda ne bodite pregrobi, saj vendarle niso iz kamna.

S pozornostjo vsem tem trem delom telesa boste svojo drago dodobra vzburili, zato bo lažje doživela orgazem.