Vzemi me grobo!

Vsak ima svojo predstavo o tem, kaj je grob seks – za nekatere sta to že ugriz in vlečenje za lase, za druge pa vezanje, dominacija in sado-mazo igrice. Nekatere tovrstni seks veliko bolj vznemirja kot nežnost in jim ponuja še večji užitek, zadnje raziskave pa so pokazale, da nimajo nujno psihičnih težav in da tudi njihova potreba po tem ni povezana s travmami iz otroštva. Zakaj si torej želimo nekoga, s komer bi doživeli to grobo izkušnjo?



1. Ker osebi zaupamo



Če se ob osebi, s katero seksate, počutite sproščeni in ji zaupate, potem ni nič nenavadnega, če se spustite v odnos, ki zahteva več grobosti. Na koncu koncev se s svojim spolnim partnerjem počutite dovolj povezani za kaj takšnega in se ne bojite, da bi vas kakor koli prizadel.



2. Dominacija je privlačna



Grobost pomeni tudi moč in dominacijo nad partnerjem, to pa je stvar, ki nekaterim hrani ego in jih še dodatno vzburja. Na drugi strani se komu lahko zdi vzburljivo to, da se znajde v podrejenem položaju.



3. Tudi nadzor je vedno privlačen



Če je seks grob, se moški pogosto počutijo dominantni in v položaju, ko lahko od partnerice dobijo vse, kar si želijo. Mnogo žensk pa to povezuje s tem, da si jih partner zelo želi, zaradi česar se še bolj vzburijo. Vsekakor je dobro, da se pred grobim seksom s partnerjem dogovorita o svojih mejah ter jih potem spoštujeta.



4. Presenečenja nas vznemirjajo



Če verjamete ali ne – majhne grobosti nekatere prav prijetno vznemirijo, zato jih radi vedno znova izvajajo. Se sprašujete, zakaj je tako? Preprosto zato, ker se sprožijo receptorji dopamina, ki še povečujejo zadovoljstvo v spolnosti.



5. Lahko se prepustimo



Kot lahko dominirate v spolnem odnosu, se lahko tudi podredite. Kot kažejo raziskave, se predvsem moški in ženske z zelo uspešnimi karierami in na visokih položajih radi prepustijo temu, da jih kdo vodi in skrbi za njih, četudi to pokaže s šeškanjem po zadnji plati ali ščipanjem bradavičk.