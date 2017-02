Vsi razlogi za vsakodnevni seks

Od tedaj, ko sta se Charla Muller in njen mož zaradi njune spolne izkušnje pojavila v vseh medijih, je minilo že nekaj let. Charla je namreč možu za njegov 40. rojstni dan podarila posebno darilo: seks vsak dan, torej 365 dni v letu. Ne zato, ker bi bil njun odnos slab, temveč, ker ni bil več tak, kot je bil nekoč. Tako sta se vsak dan predajala telesnim užitkom in napisala knjigo 365 noči: spomini intimnosti, ki je bila čez lužo velika uspešnica, hkrati pa je sprožila nemalo vprašanj o tem, ali je res treba seksati vsak dan. Je to naporno? Kdo lahko vzdrži? Kako vpliva to na zvezo? Je to sploh mogoče? Nekaj teh dilem je rešila spolna terapevtka Tracy Cox, ki je za Daily Mail povedala, zakaj je vsak dan dobro seksati, in tudi, zakaj ni.

Razlogi za

Reden seks je dober, saj partnerja navdaja s psihično in fizično energijo, veča intimnost v odnosu ter krepi odpornost posameznikov.

Ob njem se partnerja počutita seksi in poželjiva ter sta samozavestnejša.

Seks spodbuja nastajanje hormonov, ki zagotavljajo dobro počutje.

Je svojevrstna telovadba, ki skrbi tudi za zdravo srce in boljši spanec.

Varuje pred nekaterimi oblikami raka.

Razlogi proti

Tisti, ki na odnose ter zdravje vpliva pozitivno, je redni seks, kar pa ne pomeni vsakodnevnega.

Želja po njem na partnerja ustvarja veliko pritiska, saj je včasih res nerealno pričakovati, da bosta vsak dan skočila med rjuhe.

Seks ni več seks iz užitka, temveč postane dejanje iz dolžnosti.

Noben par ni razpoložen za vsakodnevno akcijo niti nima za to energije.

Čustveno bližino lahko partnerja ob vsakodnevnem seksu zamenjata za telesno strast.

Vsega je lahko preveč, tudi seksa.

In kaj je realno