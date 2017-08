Vsi orgazmi ene ženske

Blagor srečnicam, ki so jih okusile. Za ostale pa odkrivamo vse vrste ženskega orgazma. In teh je vsaj deset. Same najbrž niste mislile, da užitek prihaja v toliko oblikah, moški pa zagotovo niste vedeli, da lahko svojo drago zadovoljite na vse te načine.

Stimulacija klitorisa

Na tem organu je dvakrat več živčnih končičev, kot na glavici penisa in upravičeno velja za najobčutljivejši del ženskega telesa. Stimulirati ga je mogoče na številne načine, morda je orgazem, ki je posledica tega, res nekoliko blažji od vaginalnega, kar pa še zdaleč ne pomeni, da ne prinaša zadovoljstva.

Vaginalni orgazem

Ženske ga opisujejo na najrazličnejše načine, nekatere pravijo da je kot plima, ki v hipu prevzame njihovo telo, druge, da je kot eksplozija znotraj vagine. Intenziven in posledica penetracije, med katero prihaja do stimulacije živčevja vaginalnih sten.

Ženska ejakulacija

Orgazem, ki ga n dano okušati vsem pripadnicam nežnejšega spola, a tiste, ki so ga deležne, med njim doživijo izliv, po katerem so napolnjene s pozitivno energijo, srečo in mirom.

Analni orgazem

V anusu se prav tako nahaja ogromno živčnih končičev, kar pomeni, da lahko stimulacija tega dela telesa s prsti ali penetracija prav tako vodita v silovite občutke.

Oralni orgazem

Jasno je posledica oralnega seksa, torej stimulacije spolovil z usti, prsti in jezikom. Fenomenalni občutek, ki ga je deležna večina žensk. Prav med oralnim seksom so namreč ženski orgazmi najpogostejši, zato te oblike intimnega odnosa ne gre zanemarjati, pa naj bo le del predigre ali glavno dejanje.

Mentalni orgazem

Posledica vizualne, audio stimulacije ali erotične fantazije. Do njega ob pravih dražljajih lahko pride brez fizičnega dotika. Gre za eksplozijo kemičnih snovi v možganih, ki se sicer sprožajo ob običajnih orgazmih, le da do nje pride na drugačen način. Ne pravijo torej zaman, da so možgani naš najmočnejši spolni organ.

Stimulacija G točke

Stimulacija G točke privede do močnega orgazma, ki intenzivno prevzame celo telo. Obstaja več načinov stimulacija te točke, ki jo je mogoče doseči s prsti ali v pravem položaju med penetracijo.

Podaljšani orgazem

S pomočjo tantre naj bi lahko dosegli orgazem, ki traja in traja. Ob nadzoru misli in spolne energije je namreč mogoče dosegati zaporedne orgazme, vsak pa naj bi bil daljši in močnejši od prejšnjega. Pravijo tisti, ki so to že okusli.

Stimulacija dojk

Ženske bradavice so močna erogena cona, živčni končiči v njih so povezani z genitalijami in s pravilnim razvajanjem teh nekatere ženske lahko doživijo resnične orgazme brez stimulacije spolovil.

Kožni orgazem

Ste vedeli, da je spolni vrhunec dosegljiv že zgolj z dotiki in masažo določenih delov telesa, ki sploh niso povezani s seksualnostjo? Morda v tem tiči odgovor na vprašanje, zakaj so masaže tako priljubljene povsod po svetu.