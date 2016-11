Skoke čez plot najpogosteje pripisujemo moškim, toda raziskave kažejo, da je tudi vse več prešuštnic. Avanturice si največkrat privoščijo na delovnem mestu, predvsem zaradi vse daljših delovnikov in pa – priročnosti.



Tako jim ni treba iskati skritega kotička zunaj pisarne ali doma in iskati izgovorov za odsotnost, med tistimi, ki so najmanj zveste, pa prevladujejo ženske, ki imajo opravka z denarjem. Bančnice, borzne posrednice in finančne analitičarke so na vrhu seznama nezvestih, kaže britanska raziskava. Sodelavec postane ljubimec predvsem zato, ker so takšni skoki čez plot preprosti, razburljivi in preprosto zabavni, saj se običajno srečujeta od jutra do poznega popoldneva in iščeta priložnosti za strastna snidenja. Pri tem se jih le deset odstotkov boji, da bo mož ali partner izvedel za afero ali da bo ta škodovala njihovi karieri, največ pa jih skoči čez plot okoli štiridesetega leta.



Poglejmo si še, kateri poklici so še tvegani za varanje med ženskami: za avanturo se rade odločijo tudi stevardese, zdravnice, medicinske sestre, direktorice, tajnice, trenerke, umetnice, redkeje pa natakarice, plesalke, novinarke ter pravnice.