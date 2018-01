Vse prednosti razmerja z nižjim moškim

Znanstveniki pravijo, da so nižji moški zvestejši svojim partnericam in bolj naklonjeni družinskemu življenju. Foto: Thinkstock

Moški, ki po višini ne dosegajo povprečja in so zato nižji od drugih pripadnikov istega spola, znajo biti zelo očarljivi in so se bolj pripravljeni truditi za odnos. Prav tako nekatere raziskave dokazujejo, da so po naravi zvestejši in predanejši družinskemu življenju. Če vas ti razlogi niso prepričali, vas bodo morda naslednji.

V postelji so živahnejši

Nižji moški so živahnejši ter na sploh bolj energični po naravi in prav taki so tudi v postelji, so zapisali v publikaciji Journal of Sexual Medicine. V raziskavi, ki jo tam povzemajo, so strokovnjaki proučevali spolno življenje heteroseksualnih moških v stalnih zvezah in našli jasno povezavo med centimetri v višino ter vedenjem med rjuhami: z vsakim centimetrom manj je rasla njihova živahnost v postelji.

Imajo uspešnejše kariere

V življenju se nikoli niso mogli zanašati na svojo višino, so pa to nadoknadili s tem, da so vlagali trud v svoj poslovni uspeh ter zato osnovali uspešne kariere.

Očarljivi so

Pogosto po smislu za humor in privlačnosti prekašajo višje, ki neredko menijo, da je njihova visoka postava sama po sebi dovolj za privlačnost pri pripadnicah nasprotnega spola.

Zvesti so

Kot je dokazala raziskava univerze New York, so nižji moški zvestejši svojim partnericam in bolj naklonjeni družinskemu življenju, hkrati se redkeje ločijo od višjih pripadnikov močnejšega spola.

Bolj so vključeni v gospodinjska dela

V primerjavi z visokimi moškimi tisti nižje postave več časa posvetijo gospodinjskim delom. V povprečju čiščenju, kuhanju in pospravljanju tedensko namenijo uro več od visokih junakov.

Živijo dlje

Študija, v katero je bilo vključenih 8000 pripadnikov močnejšega spola, je razkrila, da nižji v povprečju živijo dve leti dlje od visokih. Strokovnjaki domnevajo, da so za to zaslužni njihovi geni.