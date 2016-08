Vse manj seksa

Današnji mladostniki so spolno veliko manj dejavni kakor prejšnje generacije, kaže raziskava, katere izsledke je objavil CNN. Okoli petnajst odstotkov mladih, zdaj starih od 20 do 24 let, jih je prvo spolno izkušnjo doživelo šele po osemnajstem letu, včasih pa je bilo takšnih le šest odstotkov.



Gre za posledico poznejšega dozorevanja, pojasnjujejo strokovnjaki: mladi živijo pri starših mnogo dlje, kot so včasih, daljši je tudi študij, zaposlitev je preložena na poznejšo dobo. In tako tudi bližnji odnosi. Velik vpliv pa ima tudi spremenjena komunikacija med sodobnimi mladostniki: dopisovanje pač ne more obroditi sadov, zgolj prek tehnologije ni mogoče ustvarjati pristnih stikov in priložnosti za partnerski odnos.

Podaljšuje se čas izobraževanja in tako tudi odraščanja, po drugi strani pa jih pri spolnem dozorevanju ovira tehnologija.

Tehnološki vrhunci so mnogim poglavitni vir zabave in najzanimivejša prostočasna dejavnost, seks jih tako priteguje vse manj – je le ena od možnosti na seznamu! Kar niti ni tako zelo slabo, se strinjajo strokovnjaki, kajti tako bi se lahko zmanjšalo število neželenih nosečnosti in nesrečnih zakonov, po drugi strani pa jih skrbi, da bodo mladostniki zamudili enega od vrhuncev spolne zrelosti.



Toda pozor, opisano velja predvsem za moške, ženske so namreč mnogo bolj voljne kakor nekoč! Težave pa imata oba spola pri starejših generacijah: zaradi preobremenjenosti in drugih motečih dejavnikov, med katerimi prevladuje tehnologija, mnogi trpijo zaradi pomanjkanja sle ali nezmožnosti doseganja orgazma.