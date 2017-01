Vse to je za ženske prevara

Nezvestoba je dokaj širok pojem in vsak si jo razlaga po svoje, zato v odnosu nikoli ne morete biti povsem gotovi, ali ste v očeh partnerja znotraj meja primernega ali ste jih morda prestopili, če vam tega ne pove. A ne zgolj individualno, dojemanje prevare se razlikuje tudi glede na spol. Ženski kriteriji so malo drugačnih od moških. Najbrž ni treba poudarjati, da so strožji, vse to pa je za pripadnice nežnejšega spola že varanje.

Dajanje telefonske številke drugi ženski

Res je, gre za zaupanje, ki je med vama, a dajanje telefonske številke ženski, ki je ona ne pozna in z vami ni povezana strogo poslovno, je v njenih očeh že lahko prevara. Doumela jo bo namreč kot sporočilo, da bi od neznanke radi nekaj več. Zaveda se namreč, da je od želje do dejanja le majhen korak.

Komunikacija z bivšo

Vseeno, kakšna: lahko v živo, po telefonu, s kratkimi sporočili ali prek družabnih omrežij. V njenih očeh, razen seveda, če imata z bivšo otroke, nobena ni primerna.

Plačevanje pijači drugi ženski

Velja nekako tako kot pri dajanju telefonske številke. Zanjo to ni sprejemljivo, saj si v mislih predstavlja, da je gre za popoln uvod v spolno avanturo.

Pogovor z drugo o težavah v zvezi

Vaši dragi ne bo vseeno, če boste o vajinih težavah razglabljali z mamo, s sestro ali katero koli drugo žensko.

Večerja v vajini najljubši restavraciji

Dodobra se boste namučili, ko boste izvoljenki pojasnjevali, zakaj na večerjo vabite drugo žensko. Če pa imate v mislih še restavracijo, ki jo z drago prav posebej cenita in na katero vaju vežejo topli spomini, boste res v nezavidljivi situaciji.