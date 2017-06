Vroče igrice za vsako spalnico

Kanček domišljije še kako popestri življenje. Tudi ali predvsem v spalnici, kjer lahko dragega presenetite na številne načine in vajin intimni odnos dvignete na povsem novo raven. V pomoč naj vam bodo preproste seksi igrice, ki ne bodo razočarale ne njega in ne vas.

Podaljšata predigro

Res je, brez pravega uvoda ni pravega zaključka, zato se dodobra posvetita predigri. Zanjo si vzemita več časa kot običajno in se med njo dotikajta povsod drugje, razen po intimnih predelih. Dlje kot bosta z njimi odlašala, več bo med vama napetosti, ki jo bosta na koncu lahko sprostila s pravo eksplozijo.

S prevezo do užitka

Prevzemite pobudo in dragemu prevežite oči. Nato ga poljubljajte, božajte, grizljajte. Začnite pri vratu in se spuščajte vse niže. To, da vas ne more videti, bo okrepilo njegova druga čutila in mu pričaralo močnejši orgazem. Naslednjič pa vlogi zamenjajta.

Zasužnjite ga

Dolgočasje med rjuhami lahko preženete z vezanjem. Privežite ga za posteljo ali mu samo zvežite roke. Tako boste imeli vse niti v rokah vi, on pa se vam bo moral prepustiti. To bo hkrati dokaz, da vam povsem zaupa, in prav taka izkušnja razkriva nove dimenzije razmerja. V postelji in na sploh.

Naj vas našeška

Ko se zvečer snideta, mu povejte, kaj vse ste pozabili postoriti, nato pa mu v roke potisnite kuhalnico, pokleknite na posteljo, on pa naj vas, ker ste bili poredni, našeška. Tako dejanje ga bo neizmerno vzburilo, saj bo vsa oblast v njegovih rokah, kar bo nedvomno prijalo njegovemu egu.

Masaža prebuja vsa čutila

Uporabite lahko posebna olja ali običajen losjon. Goli ga zmasirajte. To bo vzburilo oba, hkrati vaju bo masaža prijetno sprostila in se bosta lažje povsem prepustila nadaljevanju igre. Bodite previdni pri izbiri olj, pazite, da ne zaidejo v intimne predele in ne uporabljate jih s kondomi iz lateksa, saj ga lahko poškodujejo in tako zmanjšajo učinkovitost zaščite.

Drugačna intimna pričeska

Nedvomno bo presenečen ob pogledu na povsem drugačno intimno pričesko. Brazilska depilacija, delno pobrita vagina, črtice, vzorčki – kakor koli, kar je zanj neobičajnega. Lahko pa dopustite njemu, da jo uredi on. Svojevrstna predigra bo prinesla dokajšno mero razburljivosti.

Dajajte mu natančna navodila

Pretvarjajta se, da se ljubita prvič in da ne vesta, kaj komu odgovarja. Dajajte mu napotke, bodite natančni in slikovito opisujte, kje in kako naj se vas dotika z rokami ali ustnicami ter kakšne občutke ti dotiki vzbujajo v vas.

Družabne igre

S slači pokrom ne moreta zgrešiti. Lahko izdelata kocko s seksi pozami in izvedeta tisto, na katero pade. Lahko igrata človek, ne jezi se (vsak z dvema figurama) in tisti, ki zmaga, izbere, v kakšno spolno avanturo se bosta podala: poraženec zapleše striptiz, nudi zmagovalcu oralni seks ali erotično masažo. Nagrada naj bo taka, da bo v vaju prebudila tekmovalnega duha. Tudi ta je svojevrsten afrodiziak.