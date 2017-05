Vroče igrice za odličen seks

Po nekaj letih partnerske zveze se v spalnico lahko prikrade rutina, ki jo je treba pregnati. Uporabita domišljijo, pripravita se na igrice in jih vključita v svojo spolnost.

Risanje erogenih con

Na list papirja narišita človeško telo s sprednje in zadnje strani. Oba na svoji skici označita 10 erogenih con in jih skrivajta drug pred drugim. Nato izmenično ugibajta, katere točke je označil on in katere vi. Tistemu, ki prvi ugane vse, se izpolni spolna želja. Lahko pa se igrata malce drugače: kadar eden vročo točko zgreši, mora 'za kazen' drugega poljubljati, grizljati, masirati ipd. Tako se bosta hkrati crkljala in učila, kaj vaju najbolj zagreje.

Opomnik za več strasti

Drug drugemu v mobilnik napišita pet porednih predlogov. Ko bodo predlogi vneseni, jih ne glejta, naj bo opomnik res presenečenje. Predlogi? Lahko mu napišete, naj vas zvečer počasti s položajem 69 ali pošlje svojo seksi sličico. To je odlična predigra, saj bosta zaradi opomnikov komaj čakala, da se končno snideta.

Poredna na zabavi

Ko bosta na zabavi ali večerji, se diskretno umaknita in si vzemita čas zase. Poiščita skrivni kotiček in uživajta v strastnih poljubih ali celo hitrem seksu. Strah, da bi vaju kdo zalotil, bo vnesel nov odmerek vzburjenja v zvezo.

Kartice za izpolnjevanje želja

Skupaj izdelajta 20 kartic in na vsako napišita po eno spolno željo. Karte razporedita pred seboj in jih izmenično odkrivajta ter si izpolnjujta fantazije. Če vam katera njegova ideja ni všeč, povejte, do kod ste pripravljeni iti (velja pa tudi obratno). Lahko se igrata tudi malo drugače: na dve kartici napišita enaki spolni želji in se pojdita igro spomina. Dokler ne odkrijeta vseh parov, se drug drugega ne smeta dotikati. Orgazem bo po takšni igri eksploziven ...

Bodita zvezdi svojega erotičnega filma

Tudi besede lahko vzburijo, zato zasnujta erotično zgodbico, v kateri sta vidva glavna lika. Prvi stavek napišite vi, on naj napiše naslednjega itd. Bodita ustvarjalna, nato pa scenarij udejanjita.

Seks s tujcem

Če scenarij ne bo deloval, se lahko pretvarjata, da se ne poznata. Izberita lokal in se obnašajta kot tujca. Spogledujta se drug z drugim in mu dajte vedeti, da si želite zgolj seks za eno noč, a da pričakujete, da vas bo popolnoma zadovoljil. Tako se bosta med drugim spomnila, kaj vaju je najbolj zagrelo tedaj, ko sta se komaj dobro spoznala.

Oblačila za vroče igrice

Predigro začnita tako, da drug drugega počasi slačita in oblačila izkoristita za vroče igrice; kravato kot prevezo za oči, rokave srajce za prevezo rok, pas za tepežkanje po zadnjici …

Kovanec za slačenje

Pridušita svetilke in v roke vzemita kovanec. Določita, katera stran bo njegova in katera vaša, nato pa vrzita kovanec. Če pristane na vaši, ga nagradite s slačiplesom vi, če na njegovi, pa on vas. Tisti, ki opazuje, ima pravico povedati, kaj naj partner sleče, naj malo upočasni ali pospeši zadeve. Tisti, ki pleše, nima besede. Seveda lahko vlogi tudi zamenjata. Če vaju strast ne bo prehitro premagala ...