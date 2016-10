Veste, s kom se boste poročili?

Učitelji v osnovni in srednji šoli



Ženske osnovnošolske učiteljice se bodo najverjetneje poročile z moškim (ali žensko), ki prav tako uči na osnovni šoli ali pa na srednji. Moški osnovnošolski učitelji se poročajo z učiteljicami z osnovne ali srednje šole, lahko pa tudi z moškimi izobraževalnimi delavci.



Stevardese in piloti



Stevardese se bodo najverjetneje poročile z moškim menedžerjem ali z drugo stevardeso, če so homoseksualno usmerjene, piloti si bodo ženo poiskali med učiteljicami, istospolni pa med kadrovniki.



Tajnice in drugi administrativni delavci



Ženske tajnice in delavke v administraciji si bodo moža poiskale med moškimi, ki so menedžerji, ali pa žensko stevardeso. Moški administrativni delavci se bodo poročili s pisarniško delavko ali vodjo pisarne.



Igralci



Igralke naj bi se najraje poročale z igralci ali z ženskimi modnimi oblikovalkami, igralci se prav tako najdejo v objemu soigralk, morda pa tudi v objemu snemalcev in montažerjev.



Odvetniki in sodniki



Ženske si bodo moža poiskale kar med drugimi odvetniki ali sodniki, lahko pa tudi z ženskami, ki obvladajo informacijsko tehnologijo, moški pa bodo ostali pri odvetnicah in sodnicah, tudi pri odvetnikih in sodnikih.



Vodje podjetij



Če so ženske, si bodo moža ali ženo prav tako našle med vodji podjetij ali menedžerji, moški pa si bodo izbrali ženo, ki uči na osnovni ali srednji šoli, ali moža menedžerja.



Strokovnjaki za marketing



Ženske, ki delajo v marketingu, si bodo za moža po vsej verjetnosti izbrale kar sodelavca ali pa zavarovalnega agenta (lahko tudi agentko), moški pa se bodo raje ozrli za osnovnošolsko ali srednješolsko učiteljico, lahko pa tudi za strokovnjakom z drugega poslovnega področja.



Psihologi



Psihologinje si bodo svojo boljšo polovico našle kar v svoji stroki, psihologi ji bodo sicer sledili, a se bodo ozrli tudi za učiteljico podiplomske stopnje.



Inženirji



Ženske naj bi se po raziskavi v zakonu najbolje ujele s frizerji ali ljudmi, ki delajo v kozmetični industriji, moški pa bodo iskali srečo v zakonu z učiteljico.



Nezaposleni ali brez delovnih izkušenj v zadnjih petih letih



Ženske, ki so nezaposlene, se bodo najverjetneje poročile z moškimi vozniki tovornjaka ali pa kar z medicinsko sestro, moški si bodo svojo izbranko našli med nezaposlenimi ali med iskalci zaposlitve v javnem sektorju.