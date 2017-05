Večini žensk penetracija ni dovolj

Sedem od desetih žensk v Veliki Britaniji doživlja zaporedne orgazme, nekatere od njih (približno dva odstotka) jih v vroči noči menda doživijo tudi 20, je odkrila na Otoku nedavno izvedena študija. Zaporedni orgazmi so torej med Britankami pogosti, sta v njej dokazala seksologa David Delvin in Christine Webber, ki sta jo izvedla na vzorcu 1250 žensk, starih od 20 do 24 let. Te so odgovarjale na 13 anketnih vprašanj o spolnem življenju. Z njihovo pomočjo se je razkrilo tudi, da štiri od petih žensk vrhunca ne doživijo s penetracijo in da potrebujejo dodatno ročno stimulacijo spolovil.

Zmotno prepričanje

»Izkazalo se je tudi, da mnogi moški in ženske še vedno menijo, da je ključ do ženskega vrhunca penetracija,« sta za Daily Mail pojasnila seksologa in dodala, da k takšnemu pojmovanju veliko pripomore popularna kultura, ki jo prikazuje kot edino pot do njenega orgazma. V največji meri so za to zaslužni romantični filmi, serije in celo pornografija. Mnoge ženske so zato prepričane, da je, če potrebujejo drugačno stimulacijo, z njimi nekaj narobe. Hkrati je večina moških prepričana, da vse lahko opravi penis.

Nič ni narobe

»Ključna informacija, ki smo jo s to raziskavo dobili in ki bi jo morala vsaka ženska poznati, je: ne mislite, da je zato, ker s penetracijo ne doživite orgazma, z vami nekaj narobe. Veliko večino do orgazma popelje obvezna stimulacija klitorisa,« vsem ženskam na srce polaga Webberjeva.