Več seksa pomeni manj zapletov v nosečnosti

Ženske, ki vsaj tri mesece pred zanositvijo s partnerjem redno okušajo telesne strasti, imajo med nosečnostjo manj možnosti, da bi obolele za preeklampsijo. Gre za stanje z nenormalno visokim krvnim tlakom in visoko ravnjo beljakovin v urinu, ki lahko usodno vpliva na nerojenega otroka.

Dobro se je poznati

»Do preeklampsije pride pogosteje, kadar moški in ženska pred spočetjem nimata rednih in pogostih spolnih odnosov oziroma se poznata krajše obdobje. V ozadju bolezni je v bistvu odklonilna reakcija nosečnice na očetove antigene v plodu, na kar vpliva kratko ali relativno kratko razmerje s partnerjem, merjeno v količini spolnih stikov z njim, povezana pa je tudi s slabšim imunskim sistemom matere,« je povedala Sara Robertson z univerze Adelaida, kjer so izvedli študijo.

»Pri ženskah, ki so tri mesece pred zanositvijo redno spolno aktivne, je možnost za preeklampsijo 13-odstotna. Pri tistih, ki zanosijo ob prvem spolnem odnosu z očetom otroka, je tveganje 22-odstotno,« pojasnjuje Robertsonova.

Druge študije so pokazale, da reden seks ne vpliva pozitivno le na zdravje nosečnic, ki zanosijo po naravni poti, temveč tudi tistih, ki si pomagajo z umetno oploditvijo. Pri parih, ki se redno predajajo spolnosti, je tveganje za zaplete med nosečnostjo manjše.