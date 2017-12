Vajine skrivnosti, ki jih ne smete zaupati nikomur

Večina o svojih težavah rada razpreda s prijateljicami. Ne glede na to, kakšne narave so zadrege in od kod izhajajo. Vedno se po dobrem pogovoru počutimo bolje. Tudi, ali zlasti tedaj, ko se težave pojavijo na ljubezenskem področju. Te so v resnici najpogostejši predmet razprav in debat, a nekatere je po mnenju strokovnjakov za medosebne odnose vendarle pametno zadržati zase. Kaj bi morali zamolčati celo najboljši prijateljici?

Spore z družino partnerja

Vsak do koga kuha zamero. Najsibo da ne prenašamo vedenja tašče, modrovanja tasta, netaktnosti partnerjeve sestre ali ignorance brata. A kar je med vami, naj tam tudi ostane. Kajti tako kot vi tudi vaš dragi svojo družino ceni in nikoli ne veste, kdaj bi mu lahko vaše pritožbe prišle na uho, prav to pa bi med vaju vneslo zamero ter napetost.

Njegove spolne fantazije

Te so in naj bi ostale vajina skrivnost, saj zavzemajo najintimnejši del spolnega življenja. Zagotovo vam jih ni zlahka razkril in zato za nobeno ceno ne smete izdati njegovega zaupanja. Tudi vam ne bi bilo všeč, če bi on o vaših razpredal v svoji družbi.

Informacije zasebne narave

»Prosim, naj to ostane med nama,« je stavek, ki vas zavezuje k molčečnosti. Ne glede na to, o čem bo tekla beseda, če vas je prosil za zaupnost, spoštujte njegovo željo.

Osebne zadrege

Včasih vas moti njegov zadah ali ne ravno dišeča stopala. Tudi to zadržite zase oziroma ga obzirno opozorite, kaj vam ni všeč. To zadeva samo njega in vas, ne pa tudi vaših prijateljic, ki bi si o njem lahko ustvarile povsem napačno mnenje.