Vagina v centimetrih

Načeloma se vsaka vagina prilagodi velikosti moškega uda, kljub temu pa ugibanj o njenih merah ni konca. Pa zabijmo žebljico na glavico!

Velikost

Vagina je mišica, ki se kot vse druge v telesu krči in razteza, še toliko bolj med seksom. Število spolnih odnosov ne vpliva na njeno velikost, povprečna dolžina vaginalnega kanala naj bi bila 9,6 centimetra, širina pa med 2,5 in 3,5.

Klitoris

Edina vloga ščegetavčka je užitek, njegova velikost pa se razlikuje od ženske do ženske. V povprečju naj bi bil širok okoli 0,8 in dolg 1,6 centimetra, med vzburjenjem pa se lahko poveča tudi do 4 centimetre. Njegova velikost nima vloge pri intenzivnosti orgazma.

Male sramne ustnice

Obdajajo vhod v vagino, posebnost pa je, da je leva mala ustnica nekoliko širša (2,1 cm) od desne (1,9 cm) in nekoliko daljša (4 cm) od nje (slednja meri 3,8 cm). Male sramne ustnice niso povezane z velikostjo vaginalnega kanala.

Velike sramne ustnice

So zunanji del vagine, ki jo ščitijo in zakrivajo male sramne ustnice. V povprečju merijo 8,1 cm, zanimivo pa je, da se njihova velikost z leti zmanjšuje.