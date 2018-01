V seksu najbolj uživajo ženske s to barvo las

V seksu najbolj uživajo ženske z eno barvo las, če gre verjeti rezultatom raziskave, ki so jo izvedli na univerzi Hamburg in v kateri je sodelovalo več 100 žensk z različnimi barvnimi odtenki las. Z njeno pomočjo so znanstveniki skušali povezati barvo teh s spolnim življenjem.

In zmagovalke so …

Rdečelaske. Kot se je namreč izkazalo, je njihovo spolno življenje v primerjavi z ženskami drugih barv las daleč najpestrejše, kar se kaže v večjem številu spolnih partnerjev in tudi v pogostejši akciji med rjuhami.

Jasna sporočila

»Ognjene rdečelaske so v resnici ognjene,« je povedal avtor študije Werner Mabermehl. »Zanimivo pri tem je, da tudi tiste, ki svoje lase pobarvajo v rdečo, podzavestno pošiljajo sporočilo, da iščejo partnerja. Ženske, ki so v partnerskih zvezah in se nenadoma odločijo za rdeče odtenke las, življenjskemu sopotniku sporočajo, da si želijo spremembe ali celo, da iščejo nekaj boljšega.« Z njim se strinja psiholog Scott Barry Kaufman, ki je za Psychology Today pojasnil, da ljudje z rdečimi lasmi pritegnejo pozornost, saj jih okolica dojema kot mladostne in plodne ter so zato privlačni za nasprotni spol.

V družbi so rdečelaske in rdečelasci od nekdaj deležne posebne pozornosti in temu v resnici ni mogoče oporekati. Samo poglejte velike umetniške stvaritve, kot je denimo Botticellijeva Venera.