Trpljenje zaradi orgazma

Za mnoge seks brez orgazma ni pravi seks in spolni vrhunec povezujejo zgolj z besedo užitek. Za druge pa je prav orgazem največja nočna mora, saj ima včasih neprijetne posledice. Zlasti pri tistih, ki so žrtve sicer redkih motenj, zaradi katerih lahko na dan doživijo tudi več kot 100 spontanih orgazmov ali pa vrhunec spremljajo neželeni stranski učinki. Halucinacije, kihanje, močan glavobol in neizmerna utrujenost sodijo med nekatere od njih. Strokovnjaki jih označujejo z izrazom periorgazmični fenomen, ki, kadar se pojavi, lahko traja tudi do tri tedne. Omenjene znake spremljajo še gripi podobni simptomi, glavoboli, napadi panike in bolečine v ušesih.

Na srečo redki

Na srečo so navedeni nenavadni pojavi redki, strokovnjaki pa domnevajo, da se pojavijo, kadar parasimpatični živčni sistem impulze pošilja v napačne dele telesa in zato sproži neljube odzive. Sicer pa pojav še ni dovolj raziskan, da bi lahko postregli z natančnimi pojasnili, zakaj nekateri zaradi orgazma dobesedno trpijo.