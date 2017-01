Trije položaji za globoko penetracijo

Čeprav dejstvo, da velikost ni pomembna, ostaja, bi si, če vaš dragi ni najbolj obdarjen, vendarle včasih želeli čutiti več. Da bi globlja penetracija odgovarjala tudi njemu, prav tako veste in zato vam predstavljamo tri položaje, v katerih bosta nedvomno uživala oba.

Likanje

Da, tako se imenuje položaj, ko ona leži na trebuhu s široko razkrečenimi nogami. Kolki naj bodo nekoliko dvignjeni (lahko si pomagata z blazino). On je med njenimi nogami, ob njenem telesu naslonjen na roke in si jo tako vzame. Položaj, v katerem je znatno stimulirana točka G in zaradi globoke penetracije obema prinaša prave občutke ter prave zaključke.

Obraz proti obrazu

On sedi na stolu ali na robu postelje, ona mu sedi v naročju tako, da je obrnjena proti njemu. Tudi v tem položaju je omogočena globoka penetracija, katere ritem nadzoruje ona in jo zato zagotovo pripelje do končnega užitka.

Školjka

V tem položaju ona leži na hrbtu, noge pa iztegne, razširi, jih dvigne in z rokami čim bolj približa svojemu telesu. On je nad njo podobno kot v misijonarki pozi. Sijajen položaj, saj zaradi razširjenih nog zagotavlja globoko penetracijo, med njim pa sta znatno stimulirana tako G-točka kot klitoris.