Trije najpogostejši izgovori moških za konec zveze

Ko se moški odločijo končati zvezo, se med drugim želijo izogniti drami, zato pogosto izbirajo izgovore, s katerimi naj ne bi prizadeli partnerice. Ena od britanskih raziskav, v kateri so sodelovali samski pripadniki močnejšega spola, ki so imeli za seboj vsaj pet intimnih zvez in so bili starejši od 35 let, je razkrila njihove najpogostejše načine za beg iz razmerja, ki pa niso imeli veliko skupnega z resnico. Uporabili so naslednje.

»Nisem pripravljen na zvezo«

To je lahko povsem upravičen izgovor, dokler neresno razmerje, polno zabave in neobveznih druženj, ne preraste v nekaj trajnejšega. Če pa to izjavi po tem, ko sta skupaj preživela mesece ali celo leta, velja za čisto laž.

Tisti, ki to izjavi, le potrjuje svojo neresnost in nepripravljenost na sprejemanje odgovornosti. Strokovnjaki svetujejo, da je v tem primeru prepričevanje in vztrajanje povsem nesmiselno, saj on še vedno išče sebe in se morda nikoli ne bo našel. Vajin odnos je bil zanj zgolj zabava, ko pa je prišel do točke, ko bi vanj bilo treba vlagati in se zanj truditi, je volja minila. Ne gre torej za nepripravljenost na zvezo, pač pa za nepripravljenost na zrel odnos. Prav ta izgovor pa je že uporabilo kar 44 odstotkov v raziskavi sodelujočih pripadnikov močnejšega spola.

»Zaslužiš kaj boljšega, a ti tega ne morem dati«

Da bi se, čeprav so razmerje končali, zdeli junaki s čisto vestjo ali celo žrtve, se je takega izgovora vsaj enkrat ali večkrat poslužilo 32 odstotkov sodelujočih. Z njim so želeli pokazati, kako nesebično razmišljajo o dobrobiti druge strani, v resnici pa jim je šlo zgolj za lastno korist: zbežati iz odnosa, ki njih samih ni več izpopolnjeval, pa tega niso upali priznati.

»Težava sem jaz, ti si popolna«

Še en poskus bega brez prevelike drame. A z njim si le krijejo hrbet ter se želijo obvarovati pred njeno burno reakcijo. V resnici seveda ne menijo, da je težava v njih. Prepričani so, da je kriva ona, res pa je, da tega za nobeno ceno ne bi povedali na glas. Da to drži, je povedalo 24 odstotkov moških, ki so se prav s tem izgovorom vsaj enkrat zvito umaknili iz odnosa.