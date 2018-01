Trije jasni znaki, da je vajin seks odličen

Samozavest in odkrita komunikacija sta pogoja za odličen seks. Foto: Thinkstock

Ste se kdaj vprašali, kakšno je vaše spolno življenje? Če se niste, je čas, da opravite mali test in preverite, kako je s tem. Obstajajo trije jasni znaki, ki zgovorno pričajo, da je vajin seks odličen.

Med spolnim aktom se ne obremenjujete z videzom

Strokovnjaki za spolno življenje so si enotni, da je odličen seks mogoč le tedaj, ko se povsem prepustite čustvom in strastem ter se v intimnih trenutkih ne obremenjujete s tem, kakšne so vaše noge, dojke, zadnjica, trebuh ... Popolna sproščenost je prvi pogoj za užitek.

S partnerjem se lahko odkrito pogovarjate o svojih spolnih potrebah

Drugi pomembni dejavnik je odkrita komunikacija med vami in vašim partnerjem. Samo z osebo, ki ji lahko brez zadrege poveste, kaj vam je v postelji všeč in česa ne marate, lahko doživite popolno spolno izkušnjo.

Po seksu se smejite

Telesna ljubezen spodbuja sproščanje hormonov sreče in zadovoljstva. A le če v njej resnično uživate. Če ste po seksu nasmejani, sproščeni in zadovoljni, ste lahko prepričani, da je bil odličen.

Če izpolnjujete vse tri omenjene pogoje, pomeni, da vlada v vašem intimnem razmerju čustvena povezanost, kar je pogoj za vrhunski seks.