Tri obvezne ljubezenske lekcije, ki jih ženske (včasih) prepozno usvojijo

Včasih mora preteči veliko vode, da končno dojamemo, česa si v življenju želimo in kako to doseči. Prav tako ni vselej lahko usvojiti treh ključnih ljubezenskih lekcij, ki zagotavljajo uspešno zvezo. Naj se torej šola začne.

Ne govorite da, če v resnici mislite ne

Pogosta napaka v zvezah je pretvarjanje in s tem zanikanje sebe. Nikoli ne pristajajte na stvari, zaradi katerih ste nesrečni in globoko v sebi nezadovoljni, ne pretvarjajte se, da ste srečni, kadar niste, vedno povejte svoje mnenje in ne sprejemajte predlogov, ki bi jih raje zavrnili.

V vsakem trenutku bodite vi in samosvoji. Le tako boste našli in zadržali ljubezensko srečo z nekom, ki bo cenil vašo pristno osebnost in ne tiste, ki bi jo oblikovali samo zanj. Ko se boste končno znali postaviti zase in reči ne stvarem, ki vas delajo nesrečne, bodo vaše želje in potrebe prišle na plan, to pa je prvi korak k sreči v zvezi.

Vaša ljubezen ne more spremeniti moškega

Odrasli se lahko spremenijo le, če to hočejo in želijo sami. Ljubezen, pa naj bo še tako močna in pristna, ne more nikogar pripraviti do tega, da bi razmišljal, se vedel, oblačil, govoril ali postopal drugače, kot čuti sam. Spremembe osebnosti vedno izhajajo iz notranjosti in niso pogojene z zunanjimi dejavniki. Tudi z ljubeznijo druge osebe ne.

Ljubosumje in posesivnost nista znak ljubezni

Mnoge ženske posesivnost doživljajo kot dokaz, da jih moški v resnici ljubi. Majhen odmerek ljubosumja je v razmerju povsem normalna zadeva, a stalen nadzor, nezaupanje, zasliševanje in prepoved komunikacije z drugimi kažejo na pretirano ljubosumje in posesivnost, ki nikakor ne koristita ne odnosu in ne vam samim.