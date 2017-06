Tri največje ženske spolne fantazije

V postelji ne bi smelo biti tabujev, zlasti če med partnerjema vladajo zaupanje, spoštovanje in ljubezen. A vendarle mnoge ženske o svojih fantazijah molčijo. Tudi o treh, ki veljajo pri njih za najbolj priljubljene.

Več oralnega seksa

Večina žensk si želi, da bi jih partner večkrat razvajal z oralnim seksom. Res pa je, da jih pri tem vselej nekoliko skrbi videz, okus ter vonj vagine in se zato težko povsem sprostijo. Prav zato so med njim dobrodošli komplimenti in pohvale njene intime. Če ji boste povedali, kako vam je njeno mednožje všeč ali kako uživate, ko jo tam ližete in sesljate, bo pri tem veliko samozavestnejša in bo veliko bolj uživala. K temu bo pripomogla tudi masaža notranjega dela stegen in drugih erogenih con v bližini strateškega mesta.

Seks na javnem mestu

Lahko je nepraktičen, lahko je celo nevaren, a je prav zato privlačen in razburljiv tudi za ženske, čeprav bi le redkokatera predlagala partnerju, da se vročici prepustita nekje, kjer bi ju lahko opazile radovedne oči. Če si ne upata spustiti do konca, pa na javnem mestu (v kotu bara, v avtomobilu, na stopnišču stavbe), začnita predigro in dokončajta začeto v zavetju štirih sten.

Malce tepežkanja po zadnji plati

Rahli udarci po zadnjici med spolnim odnosom privlačijo mnoge ženske, vendar tega ne povedo na glas. Razlog je preprost: bojijo se, da se jim bo partner posmehoval.

V resnici njemu to ne bi prišlo na misel, saj v tej igrici v enaki meri uživata oba: ženskam udarci pošiljajo mnogo dražljajev v vaginalno področje, medtem ko moški zatrjujejo, da z udarci po njeni zadnji plati izražajo dominanco, zaradi česar njihovo poželenje še naraste in pozitivno vpliva tudi na njihove užitke.