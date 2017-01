Tri najslabše vrste poljubov

Poljub je čudovito dejanje, ki lahko veliko pove o odnosu in občutkih, ki prežemajo partnerja. Vlažen francoski nakazuje strast ter poželenje, nežni, rahli poljubi ljubezen, pripadnost in predanost. Obstajajo pa tudi tako imenovani hladni in zato slabi poljubi, ki bi se jim morali vsi pari izogibati. Oglejte si tri take.

Rutinski poljub

Poljub, preden se zjutraj poslovita, se zvečer snideta ali se srečata na dogovorjenem mestu, ki je že refleksno dejanje in ne izraža pravih občutkov, bi v bistvu težko poimenovali poljub. Tako dejanje opisuje navado in učinek je prav tak, kot je učinek hladnega pozdrava.

Ko se bosta torej naslednjič ločila ali sešla, svoje ustnice vsaj za nekaj sekund zadržite na njegovih ter ga poglejte v oči in takoj boste pričarali sladke, prijetne občutke, za katere si boste hvaležni sami in vam bo tudi on. Razlika bo res občutna.

Pričakovani poljub

Ko opazite, da vam partner namerava podariti poljub, mu samodejno nastavite lice, čelo ali nos. In tako ste deležni poljuba, ki ne izraža prav posebnih čustev. Vsaj ne takih, kakršna naj bi. Čeprav so poljubi na te dele obraza lahko simpatični ter izražajo zaupanje in naklonjenost, je omenjeno dejanje daleč od tega, saj ne pove drugega kot: nisem na voljo.

Ko se vam bo naslednjič približal, proti njemu obrnite obraz in mu nastavite svoje ustnice ter ga presenetite z dolgim spontanim poljubom, ki bo v trenutku oba navdal s toplino.

Zračni poljub

Ko zapustite prostor, mu po zraku pošljete poljub. Gre za najhladnejši mogoči poljub, ki nikoli ne bi smel biti namenjen partnerju. Med njim ni prisotnega fizičnega stika, sporoča pa tudi, da bi se radi čim prej poslovili.

Ko vas bo znova mikalo, da bi mu namenili tako slovo, se vrnite in ga poljubite iz srca. Ne bo zgolj prijetno presenečen, ampak bo začutil vaša čustva in tudi sami se boste počutili bolje.