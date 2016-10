Tri ključne lekcije iz Kamasutre

Čeprav se o Kamasutri veliko govori, je le malo tistih, ki vedo, da je ta veliko več kot zgolj zbirka spolnih položajev. Gre namreč za indijsko besedilo v verzih, ki odkriva pravila spolnosti oziroma užitka. Ne nanaša se zgolj na seks, temveč na ves odnos med dvema ljubimcema. Čeprav gre za prastaro modrost, je tri osnovne napotke iz nje treba upoštevati tudi dandanašnji.

Predigra je ključen del seksa

Po Kamasutri brez temeljite predigre seksa ni. Pri tem ne gre zgolj za telesno zbliževanje. Predigra se nanaša tudi na verbalno izražanje ljubezni. Poudarja, da je ljubimcu treba na vse mogoče načine pokazati, da ga ljubite, potrebujete in si ga želite, zato imajo ob dotikih veliko vlogo tudi besede.

Ona ima prednost

Znano je, da moški hitreje in lažje doživijo orgazem, ženske pa zanj potrebujejo več stimulacije. Večina moških ob tem dejstvu pomisli, da je povsem logično, da oni vrhunec doživijo prej. V Kamasutri se s tem ne strinjajo. Tam je namreč navedeno, da ima ženska pri doseganju orgazma nedvomno prednost. Moški, ki to upošteva, s tem kaže, da razume, ceni in ljubi svojo partnerico.

Seks je treba ceniti

Po Kamasutri seks ni samo fizično dejanje, ampak veliko več. Je višja stopnja komunikacije med dvema človekoma. In boljša je ta, krepkejša je njuna povezanost na vseh ravneh ter s tem obojestransko zadovoljstvo. Bistvo seksa je zaupanje, odprtost ter skrb za partnerja in vlaganje truda v zadovoljevanje njegovih telesnih in tudi čustvenih potreb.