Tri dejanja, ki po prešuštvu lahko rešijo zakon

Nekateri ne morejo nikdar oprostiti nezvestobe, so pa tudi takšni, ki bi partnersko zvezo še radi ohranili. To je mogoče, vendar morajo biti za to izpolnjeni nekateri pogoji.

Prepoznavanje pravih razlogov

Ljudje varajo iz različnih razlogov (zaradi spolne sle, zaradi nezadovoljstva in težav v odnosu, zaradi iskanja utehe drugje itd.). Te ne pomeni vedno, da je partnerska zveza slaba in za na odpad, temveč zgolj, da med partnerjema ni prave komunikacije. V tem primeru je treba odkriti srž težav ter premagati nelagodje in strah, ki se ob opozarjanju nanje velikokrat pojavi. Če se oba naučita brez obsojanja poslušati in biti razumevajoča, lahko ponovno vzpostavita pravi odnos. Prešuštvo je pač skrajno dejanje, ki kaže, da zveza ni takšna, kot bi morala biti.

Zavračanje vloge krivca in žrtve

Pri vsakem prešuštvu je en partner prešuštnik, eden pa njegova žrtev. Če nameravata partnerski odnos nadaljevati, bosta morala sčasoma ti vlogi zavreči.

Bolj kot na to, kdo je krivec in kdo je žrtev, se je treba osredotočiti na reševanje težav, načrtovati prihodnost in se truditi znova vzpostaviti medsebojno zaupanje.

Pripravljenost na pogovor o dejanju in posledicah

Treba se je pogovoriti o tem, kako močno je prevarani partner prizadet. Prešuštnik se mora zavedati, kakšno gorje mu je povzročil, in se pokesati. Prevaranec ima vso pravico od njega dobiti iskrene in popolne odgovore na svoja vprašanja. Molk in pretvarjanje, da se ni zgodilo nič napačnega, nista primerna, saj vodita v nove frustracije in negotovost obeh, partnersko razmerje pa v tem primeru nima resne perspektive.