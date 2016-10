Težave v spolnosti, ki uničijo zakon

Ne glede na to, kako dolgo sta v intimni zvezi, jo je treba ohranjati vročo. Le tako je mogoče vzdrževati zdravo razmerje. Toda napake v spolnosti jo lahko pripeljejo tudi na rob prepada. Na podlagi izkušenj pri delu s pari jih našteva Aline Zoldbrod, psihologinja in spolna terapevtka iz Bostona.

Brez novosti

Zlasti je to težava pri parih, ki so skupaj praktično od srednje šole. O spolnosti se učita le drug od drugega, zaradi malo izkušenj pa se ujameta v začarani krog rutine. Seks ni več veselje, temveč le še obveznost, ki se vse bolj umika drugim stvarem. In ko povsem izgine iz razmerja, to naglo začne drveti proti prepadu.

Skok čez plot

Pogosto se zgodi, da spolni želji partnerjev nista usklajeni. Neusklajenost in s tem nezadovoljstvo pa tistega z močnejšim libidom napelje na skok čez plot, po katerem je le težko znova vzpostaviti zaupanja vreden odnos.

Premalo seksa

Na vprašanje, koliko seksa mora biti v zakonu, ni pravega odgovora. Medtem ko nekaterim zadostuje enkrat tedensko, bi drugi enkrat na dan. A če v posteljo skočita enkrat na mesec ali še redkeje, bi težko govorili o zdravi spolnosti. »Name se je obrnil par, ki je v letu in pol zakona telesne užitke okusil trikrat. Najbrž je odveč dodati, da je bil to glavni razlog za ločitev,« je povedala terapevtka.

Seks za denar

Tudi ti primeri niso redki. Še tako cvetoče spolno življenje velikokrat povsem zamre, ko nekdo izve, da je druga stran plačala za seks. Še hujše je, če se to zgodi med zakonom, meni terapevtka. In s spolnim življenjem zamre tudi sam odnos.

Preresno jemanje seksa

Intimno dejanje naj bi bilo spontano, sproščeno in se ne more odvijati po načrtu ali scenariju. Pričakovanje, da bo vse vedno popolno (od okolja do pričeske), v posteljo vnese napetost, spontanost se umakne navodilom, seks ni več zabava, temveč postane delo, zato spolna želja in z njo intimno življenje povsem umreta.

Zanemarjanje partnerjevih potreb

Moški in ženske seks doživljajo drugače. Prav zato je v postelji treba nemalo prilagajanja ter usklajevanja želja in potreb. To pomeni opazovati in poslušati partnerja, ne pa vztrajati zgolj pri svojih željah in prijemih. Ključni za rešitev te težave sta dobra verbalna in neverbalna komunikacija, če tega ni, se spolnosti in s tem zakonu ne obeta nič dobrega.