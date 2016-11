Test, ki odkriva, ali sta dober par

Ni dovolj, da sta srečna in zaljubljena. Za daljšo zvezo šteje, kakšni sta kot osebi in kako drug na drugega vplivata. Tako vsaj meni strokovnjakinja za partnerske zveze Kate West, ki je izdelala preprost test, s pomočjo katerega je z dokajšnjo verjetnostjo mogoče določiti, kaj se vajinemu odnosu obeta dolgoročno. Kot pravi, je trenutna sreče res pomembna, a za lepo prihodnost morda ne bo dovolj. Kaj vaju čaka, spoznajta s pomočjo odgovorov na naslednja vprašanja:

Postajata drug ob drugem boljši osebi?

Si zaupata? (To pomeni, da nimata nobene želje in potrebe po tem, da bi drug drugega preverjala, kadar nista skupaj, in hkrati vesta, da si bosta v težavah vedno pomagala.)

Sta oba srečna, ker imata drug drugega?

Si zamišljata skupno prihodnost in to, da se skupaj postarata?

Sta drug drugemu najboljša prijatelja?

So vama všeč člani vajine družine in prijatelji? (Čeprav družine ne moremo izbirati, nas definira, prav tako pa tudi prijatelji, in če njemu vaši ali vam njegovi niso všeč, v vajini zvezi nekaj ni v redu.)

Se podpirata?

Imata skupne interese?

Počneta kaj tudi ločeno?

Se strinjata glede ključnih življenjskih norm in načel?

Če sta vsaj na osem vprašanj odgovorila z da, se vama obeta lepa prihodnost in sta že našla idealnega partnerja.