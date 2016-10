Tantra za začetnike

1 Začetek



S partnerjem si gola sedeta nasproti in si zreta globoko v oči, medtem ko se božata – še posebno nežni bodite na obrazu in po trebuhu, spolnih organov se izogibajte. Ko ste končali nežno dotikanje, se z rahlimi in počasnimi gibi začnite sprehajati okoli partnerjevih spolnih organov, vendar jih le obidite in nakažite, da pridejo na vrsto pozneje.



2 Masaža devetih cvetov



Še vedno sta obrnjena drug proti drugemu, zreta si v oči, vendar se zdaj dotikata vsak sebe. Začnite tako, da počasi obkrožite svoji prsni bradavici in devetkrat vdihnete. Nadaljujte na sredini reber, kjer ponovite krožne gibe kot pri bradavicah, in vdihnete 18-krat, nato se spustite na spodnji del reber, krožite in vdihnete 27-krat. Od tam se premaknete na del telesa med rebri in popkom, znova krožite in vdihnete 36-krat, nadaljujete pod popkom s ponovitvijo 45 vdihov, nato med popkom in sramno kostjo (54 vdihov), tik nad sramno kostjo (63 vdihov) in sklenete z masažo spolnega organa (72 vdihov). Čisto na koncu krožno zmasirajte predel med spolnim organom in anusom, naredite 81 vdihov. Po masaži devetih cvetov lezita s partnerjem drug poleg drugega, vendar brez dotikanja.



3 Izmenjava



Ženska sede partnerju za hrbet, tako da z notranjim robom stegen objame njegove noge, in začne masažo devetih cvetov, ki smo jo opisali. Ona najprej izvaja masažo, sledi počitek za oba, nato moški zmasira njo. Na koncu oba počivata drug ob drugem in se ob straneh dotikata s telesi.



4 Igra se začne



Moški in ženska se usedeta tako, da se stikata s hrbtom in zadnjico. Vsak eno roko položi na svoje srce, drugo na spolovilo in se začne gugati naprej in nazaj, usklajeno z dihanjem. Sledi masaža prsi in spolovil, ki povečuje vzburjenje, vendar pozor – četudi lahko zibanje postane bolj intenzivno, morata oba partnerja paziti, da vzburjenje nadzorujeta, zato naj si pomagata z globokim dihanjem in tako, da gibanje naprej in nazaj spremenita v kroženje telesa. Nekateri pari si pomagajo tudi s petjem in glasbo, vsekakor je to pomemben mejnik, pri katerem začetnikom tantre pogosto popusti koncentracija in se guganje spremeni v strasten seks, a to ni prepovedano. Nasprotno, vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.



5 Napetost narašča



Če ste se prebili čez četrto točko, si zopet sedete nasproti, s partnerjem se z nogami objameta okoli bokov. Eno roko položita na svoje srce, drugo na svoje spolovilo ter ponovita guganje. Vedno si zreta globoko v oči! Med vdihom se nagnite nazaj, med izdihom naj telo potuje naprej, kar pomeni, da morata s partnerjem dihati precej usklajeno, saj je vaš izdih njegov vdih, in obratno! Ko ujameta ritem, začneta masirati telo in spolovila, pogled preusmerita nanje in se opazujta. Ko začutite pravi trenutek, preložite dlan s svojega srca na partnerjevo telo in umirite guganje, ženska pa naj zleze partnerju v naročje.



6 Tantrični trenutek



Ženska je v partnerjevem naročju, noge ima ovite okoli njegovega pasu, nato si položi partnerjevo desno roko med lopatici in levo roko na zadnjico, njegov sredinec pa naj počiva na anusu. Nato svojo levico položi partnerju na hrbet, desnico na zadnjico in sredinec vmes, tako da se ustvari pretok energije. To imenujemo maithuna, položaj, ko se njegova sramna kost stika z njenim klitorisom in so spolna, popkovna in srčna čakra poravnane. V tem trenutku gre za združitev telesa, duha in uma. Strmita si naravnost v oči in se poljubljata, intenzivno dihata in se pozibavata, dokler ne postane bolj vroče.



7 Vrhunec



Ko čutita, da se približuje vrhunec, premaknita dlani z ramen na glavo, zatilje. Če bi še vedno rada upočasnila dogajanje in podaljšala užitek, se prenehajta poljubljati, umirita guganje in ne dihajta več kot eno, sicer pa nadaljujta proti koncu. Prekinitev lahko na poti do orgazma naredita večkrat. Če pa sta nadaljevala in je orgazem blizu, stisnita zobe in poskusita vse občutke začutiti tik pod vrhom glave, na točki, kjer se lasje srečajo s kožo, in zadržita sapo – tako bosta zadržala tudi orgazem. Poskusita ostati mirna in ne premišljujta o ničemer.



8 Počitek



Potem ko sta partnerja dosegla vrhunec, ostaneta v položaju maithuni, umirjata dihanje in čakata, da se upočasni srčni utrip. Drug drugemu zreta v desno oko, počasi se ločujeta drug od drugega. On naj položi roke na svoje boke, ona na svoje, sede zreta drug drugemu v obraz.



9 Slovo



Zdaj partnerja sedita drug nasproti drugega, tako da se dotikata s koleni. Navzgor obrnjeno desno dlan eden položi na partnerjevo levo koleno, drugi naj jo pokrije s svojo levo dlanjo, enako ponovita z desno roko. Ko začutita medsebojno vez, ji pustita, da se razrahlja, počasi in z zaprtimi očmi umaknita telesi drug od drugega. Ko začutita, da sta pripravljena na vrnitev v ta svet, odprita oči, se pogledajta in se drug drugemu zahvalita za lepo doživetje.