Takšne so posledice pomanjkanja seksa

1. Tesnoba se poveča



Seks pomaga pri odpravljanju stresa, saj se sproščajo endorfini in oksitocin, ki skrbijo za dobro počutje, predvsem pa vam pomagajo, da se tudi sami sprostite in pozabite na skrbi.



2. Rak prostate pri moških



Študija, ki jo je predstavilo ameriško urološko združenje, je pokazala, da več seksa zmanjšuje možnost za raka prostate za kar 20 odstotkov. Razlog? Pogoste ejakuacije lahko odstranijo potencialno škodljive snovi iz prostate.



3. Več prehladov



Pomanjkanje seksa lahko zmanjša vašo odpornost, saj oslabi imunski sistem. Ameriški raziskovalci so ugotovili, da imajo ljudje, ki seksajo dvakrat ali trikrat na teden, za tretjino boljši imunski sistem kot tisti, ki seksajo redko ali nikoli.



4. Nesamozavest



Če iz katerega koli razloga seksate manj ali sploh ne, to vpliva na vašo samopodobo in na vašo samozavest, ki začenjata bledeti in veneti. Nenadoma se lahko počutite grdi, neprivlačni, nezanimivi, krivi, ne da bi vedeli, zakaj. Seks je pač intimno druženje, ki partnerja povezuje, ni pa edini način: pomagajte si z nežnostjo, dotiki, poljubi, ki naj prerastejo v kaj več, predvsem pa vedite, da sta za pomanjkanje seksa vedno odgovorna dva.



5. Težave z erekcijo



Moški, ki nimajo rednih spolnih odnosov, imajo dvakrat več možnosti za težave z erekcijo kot tisti, ki seksajo vsaj enkrat na teden. Strokovnjaki menijo, da je to zato, ker je penis mišica, ki ji redna uporaba koristi in jo ohranja v dobri kondiciji.



6. Depresija



Če ženska ne seksa dovolj redno, postaja depresivna, pa ne samo zaradi pomanjkanja seksa, kajti tudi ženske, katerih partnerji uporabljajo kondome, so pretirano potrte. Ena od razlag trdi, da moško seme vsebuje melatonin, seratonin in oksitocin, kar naj bi imelo pozitiven učinek na ženske, če seveda zaide vanje.