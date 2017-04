Tako vam v postelji izraža spoštovanje

Kako močno vas dragi spoštuje, se med drugim kaže tudi med rjuhami. Zlasti če sta komaj dobro začela zvezo, bodite pozorni na nekaj malenkosti. Jasno namreč potrjujejo, da mu ne gre zgolj za seks, temveč za veliko več.

Poljub

Na videz skromni znaki povedo veliko. Droben poljub na čelo je dokaz velike ljubezni in spoštovanja. Pove celo več kot strasten poljub na ustnice, saj izkazuje naklonjenost brez seksualnega pridiha.

Najraje se ljubi tako, da vas gleda v obraz

Res je, obstaja ogromno položajev, a on najraje izbere take, med katerimi vas lahko gleda v obraz, natančneje v oči. Če prisega na položaj po pasje, to ne pomeni nujno, da vas ne spoštuje, a če želi z vami vselej vzdrževati očesni stik, vam tako brez besed sporoča, da bi se rad z vami globlje povezal.

Z novostmi je potrpežljiv

Dovolj vas spoštuje, da na vas ne vrši pritiska in vas ne sili v nekaj, kar vam vzbuja nelagodje ali celo strah. Novosti v postelji so lahko nekoliko strašljive, on pa se, če jih zavrnete, ne jezi in vas ne izsiljuje, temveč spoštuje vašo odločitev. Ker vas ljubi in ceni kot osebo.

Upošteva vaša čustva

To je zelo pomembna postavka. Ne samo v postelji, temveč na sploh v zvezi. Kadar se zaradi morebitnih skrbi ali težav nekoliko zaprete vase, seks ni vedno najboljša rešitev. Če je pripravljen vaše občutke poslušati, upoštevati čustva ter razume, da vam včasih ni do akcije, je to nedvomno znak, da zanj niste zgolj objekt poželenja, temveč nekdo, ki mu pomeni veliko več.

Spremlja vaše odzive

Seks ni vedno popoln. Daleč od tega. Lahko pa postaja vedno boljši, če sta partnerja pozorna na odzive drug drugega v postelji. Če vas tedaj, ko mu poveste, kaj vam je všeč in kaj ne, dejansko posluša ter vam ne vsiljuje svojih želja, pomeni, da vas spoštuje in je pripravljen v vaše zadovoljstvo vlagati dodaten trud.

Pozna razliko med ljubljenjem in seksom

Surov, fizični in divji seks je včasih sproščujoč, a vendar je tisti, v katerem je poudarek na čustvih in mu rečemo ljubljenje, akt, ki v zvezi krepi bližino in intimo. Če je vaš dragi vedno za prvo možnost, razmislite o svoji izbiri in bodite srečni, če si zna vzeti čas za dolgo in počasno ljubljenje.

Pove vam

Moški, ki resnično spoštuje svojo partnerico, ji to brez težav in zadržkov pove. Morda pred seksom, mogoče med njim, morebiti po njem ali kar tako. Če vam reče, da ste lepi, da občuduje vašo osebnost, značaj in kaj podobnega, to več kot jasno kaže, da vas ceni in zanj niste zgolj zabava.