Strokovnjakinja za zveze: Vsi bi morali svingati

Domneva se, da je monogamija ključna za dober in trden zakon. Louise Van Der Velde, 42-letna strokovnjakinja za partnerske zveze in spolna terapevtka iz Velike Britanije, pa meni, da je sodelovanje tretje osebe med intimnimi igricami para ključ do uspešne in dolgotrajne zveze. V Londonu ta terapevtka, znana kot 'profesorica užitka', organizira vikendske terapije za pare, stare od 30 do 45 let, ki pogosto vključujejo tudi skupinski seks.

Drzne ideje

»Če bi bilo po moje, bi vsi svingali,« pravi terapevtka. »Ljudje na seks s tujci gledajo kot na nekaj umazanega in prepovedanega, a prav ta je povratek k osnovnim željam in potrebam in dokaz, da si nihče nikogar ne lasti,« pojasnjuje Louise, ki meni, da je pojem klasičnega zakona zastarel, zato zveze rešuje na nekonvencionalen način. Trdi, da seks s tujcem pomaga ustvariti zakon, ki ga nihče ne bi želel zapustiti. »Svingerstvo preprečuje nezvestobo. Če želje in potrebe partnerja odkrivate skupaj z njim, izginja želja po skokih čez plot. Ne vem, zakaj bi kdo sploh razmišljal o varanju, če mu partner pri raziskovanju seksualnosti zagotavlja svobodo,« je povedala za Daily Mail.

Visoki kriteriji

Na svoja srečanja vabi pare in samske ženske. Razmerje med spoloma je 70 : 30 v prid ženskam, želje pa prilagaja parom. »Večina si želi seks v troje z dvema ženskama. Sodelujoči so premožni, čedni pari. Gre za mlajše ljudi, ne sprejmem nikogar, starejšega od 45 let. Pred samim dogodkom zainteresirane preverim in se poglobim v njihove razloge za zanimanje. Po predhodnem preverjanju se začnejo delavnice, ki vključujejo tantrično dotikanje in čustveno sprejemanje ter krepitev spolnih želja. Namen srečanj še zdaleč ni zgolj zadovoljevanje spolnega nagona, temveč pripomore tudi k čustvenemu povezovanju partnerjev.«

Korak za korakom

»Stopamo z majhnimi koraki, raziskujemo drug drugega ter odkrivamo, kako in zakaj jim je bila monogamija vcepljena kot družbena norma. Praviloma gre seveda za vpliv družbe in prepričanje, da se z zakonom obvežemo zgolj enemu spolnemu partnerju, kar pa po mojem mnenju in glede na odzive mojih strank zakonu bolj škodi, kot koristi,« je prepričana Louise, ki opaža, da so sprva moški veliko bolj odprti in sproščeni glede svingerstva, ženske pa se le težko sprostijo. Zato jim Luise pomaga, da v sebi najdejo spolno boginjo in prebudijo poželenje, kakršnega še niso občutile. »Potrudim se, da čim bolj spodbujam poželenje sodelujočih. Uporabljam primerno glasbo, svetlobo, umetniška dela ... Tako se lažje sprostijo. Govorimo o čustvih, kot je denimo ljubosumje, ki so izrazitejša pri ženskah, ter tudi o strahu pred spolnim aktom. Praviloma se po začetnem spoznavanju sodelujoči razdelijo na dve skupini: glede na želje po dominaciji ali podrejenosti. Nato pari plešejo, se tantrično izzivajo, uporabljajo spolne igračke in na koncu odidejo v prostore, kjer lahko s partnerjem ali partnerji nadaljujejo na videz nenavadno spolno terapijo.«