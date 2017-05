Stopničke do močnejšega orgazma

Pogovor o seksu bi moral biti obvezna sestavina razmerja. Z njim je zlahka povečati vzburjenje, pa naj gre za pogovor o fantazijah, predigri, igricah ali za spoznavanje želja. Le z besedami je mogoče izražati svoja pričakovanja in se seznanjati s spremembami, do katerih nedvomno pride v daljših zvezah. Kdor ne pove, ne dobi, vse skupaj pa lahko začinita ob pomoči nasvetov spolne terapevtke Ave Cadell.

Igrajta se in uresničita fantazije

Preden začneta to igrico, ustvarita popolno romantično okolje, nato pa na listke papirja napišita svoje spolne fantazije. Skupaj jih preberita in jih razdelita v tri skupine. V prvo umestita tiste, ki bi jih rada izkusila oba, v drugo one, ki naj bi ostale samo v mislih, ter v tretjo fantazije, ki enega od vaju ne vzburjajo.

Fantazije s prvega kupčka uresničita, o tistih z drugega se pogovarjata, tiste v tretjem pa ignorirajta. Med seksom podrobno opisujta, kaj naj bi počela in kaj vaju najbolj zagreje. To bo vajino spolnost po mnenju Cadellove poneslo na povsem novo raven.

Dotikajte se pravih točk

Vsaka, tudi misijonarska, poza je lahko s pravimi dotiki še kako zanimiva. Le nikar ne zanemarite delov telesa, ki so najobčutljivejši. Pri moških je to nedvomno predel med anusom in testisi ter sami testisi. Če ga želite popeljati do vrhunca, najprej z zunanje strani masirajte njegovo prostato in anus. Če se s tem strinja, lahko zadeve stopnjujete in raziskujete notranjost anusa ali v igrice vključite v ta namen oblikovane spolne igračke, svetuje Cadellova.

Vzburite ga z vonji in okusi

Vonji in okusi so lahko močna stimulacija. Poigrajte se z eteričnimi olji in lubrikanti z okusi čokolade, jagode ali banane. Četudi jih ne potrebujeta, lahko okrepijo vajino doživetje. Tudi vaš naravni vonj je zanj še kako stimulativen. Po prhi ga prosite, naj povonja vaš »novi« vonj ali pa ga na tak način presenetite na javnem mestu. Moški obožujejo vonj vzburjene ženske. Ob tem mu povejte, da komaj čakate, da bosta doma, in se zapeljivo dotikajte. To ga bo nedvomno obnorelo.

Seksi spodnje perilo

Gre za kliše, a kliše z razlogom. Moški so vizualna bitja in pogled na čipke, saten ali lateks bo nedvomno podžgal njegovo domišljijo.

Brazilska depilacija dela čudeže

Oni so, kot rečeno, vizualni tipi, prav tako pa ne marajo rutine, zato mu pripravite drobno presenečenje in popolnoma depilirajte bikini predel. Če seveda tega ne počnete redno, bo videl vse, kar ga pripelje do vrelišča, in presenečenje se bo zagotovo obrestovalo.

S pravimi napotki do orgazma

Najboljši način, da sami doživite orgazem, je poznavanje svojega telesa. To je mogoče doseči z masturbacijo. Pogosteje kot se boste samozadovoljevali, hitreje boste spoznali, kateri dotiki so za vas najboljši, in mu med ljubeznijo v dvoje lahko šepetali navodila. Ta bodo še nazornejša, če se boste s seboj igrali pred njim. Nikar ne pozabite na zvoke. Ti so še en dejavnik, ki obema pričara nepozabno izkušnjo.

Tudi nameščanje kondoma je lahko seksi

Če ni ravno naklonjen tej zaščiti, ga prelisičite s trikom. Recite mu, da bi se radi naučili, kako kondom namestiti z usti. Kondom pridržite z ustnicami in ga počasi nameščajte z jezikom. Ne hitite in pazite, da ga ne poškodujete. Ne dovolite mu, da bi vam pomagal z rokami. Naj počaka, da boste nalogo opravili. Sladko pričakovanje bo na koncu nedvomno bogato nagrajeno.