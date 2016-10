Štirje kreativni način za izražanje seksi želja

Priznajte, da ste tudi sami tedaj, ko naj bi ubesedili svoje najbolj vroče želje, velikokrat v zadregi. Ne glede na to, ali gre za »sveže« razmerje ali bi le radi nekoliko poživili zadeve v spalnici, besede kar nočejo z jezika. Da vaše spolno življenje zato ni ravno cvetoče, je odveč poudarjati, ne bodo pa odveč zviti načini, s katerimi lahko brez besed izrazite najintimnejša pričakovanja.

Pošljite mu vroč video

Morda ste videli super seksi odlomek ali celo izsek iz pornofilma, ob katerem vam je postalo kar vroče in nič ne bi imeli proti, če bi se v podobno avanturo spustili z dragim. Ne veste pa, kako mu to predlagati. »Preprosto, pošljite mu video,« svetuje spolna terapevtka Megan Fleming. Počakajte, da si zadevo dobro ogleda, nato pa ga vprašajte, kaj meni o njej ter ali mu je všeč. Ko bo pogovor o tej temi stekel, boste veliko lažje omenili, kako močno vas je prizor vzburil in kako radi bi ga zaigrali tudi sami. Najbrž pa bo namig razumel, preden ga boste sploh ubesedili.

Pustite mu poredne namige

Povsem »po naključju« na svojem brskalniku pustite odprto določeno spletno stran ali na mizo odložite revijo z nasveti parom, kako uporabljati spolne igračke. Lahko mu pošljete povezavo na besedilo s seksi nasveti, ki se vam zdijo zanimivi. Če bo veliko fotografij, še toliko bolje. »Čeprav so stereotipi o tem, kako moški v postelji gledajo zgolj nase, še kako močni in prisotni, bi vendarle vsak dober ljubimec rad ugodil svoji dragi,« pravi Flemingova. »Ko bo tekst prebral, ga vprašajte, ali je v njem našel kaj takega, kar bi rad vam in sebi na ljubo preizkusil, ter mu namignite, kaj se je zanimivo zdelo vam.«

Delite z njim seksi sanje

Se spomnite tistih vročih sanj, ki ste jih sanjali pred časom? Opišite jih partnerju, dodajte kakšno pikantno malenkost in jih tako uporabite za popestritev spolnega življenja. Zgodbica je lahko odlično netilo za dogajanje v postelji. »Del raziskovanja lastne spolnosti je tudi premikanje meja. Svojih in njegovih, katerih sploh ne poznate. Prav sanje vam lahko služijo kot odlična podlaga,« pravi Flemingova.

Naj govorijo roke

Včasih je za razkrivanje želja najbolje izkoristiti pravi trenutek. »Položite svojo roko na njegovo in jo pomaknite na del telesa, kjer bi jo radi čutili, ter na tak način raziskujte tudi njegovo telo. Pri tem spreminjajte hitrost in moč dotika,« svetuje terapevtka Brandy Engler. Moški imajo radi ženske, ki si upajo prevzeti v postelji pobudo. Zadeve prilagodite vzdušju in opazujte partnerja, kako se odziva na vaša dejanja in dotike. Prav nebesedna komunikacija je tista, ki vam bo najbolj jasno pokazala, ali mu je to, kar počnete prvič, všeč. »Seks je kot ples, v katerem vsak preizkuša nekaj novega in hkrati opazuje, kako se na to odziva druga stran. Pri tem gre za sledenje, iskanje ritma ter gibov, ki bodo strasti postavili na višjo raven,« pravi Englerjeva in dodaja, da boste začetno zadrego na tak način nedvomno zlahka premagali.