Štirje koraki za stimulacijo moške točke G

Nekatere moške stimulacija prostate pripelje do neslutenih užitkov, zato je poimenovana moška točka G. Je med mehurjem in penisom, in če se z njo še niste pobližje spoznali, je morda čas, da se. »Orgazem, ki ga izzove stimulacija prostate je intenzivnejši od običajnega. Res je, da njegovo doseganje zahteva več časa, a prav tako traja dlje od običajnega spolnega vrhunca,« so zapisali strokovnjaki z londonskega centra Pleasure Chest. Vse več moških (najpogosteje tisti po 45 letih) tudi uporablja spolne igračke, namenjene stimulaciji prostate. Kako se lotiti tega v partnerskem odnosu?

Pripravite ga

Pri masaži in stimulaciji prostate je ključna higiena rok. Pazite, da bodo vaše čiste in nohti urejeni ter kratki. Ker anus nima sposobnosti vlaženja, je obvezna uporaba lubrikanta.

Majhni koraki

Ti so pri stimulaciji tega dela telesa ključni. Preden se lotite masaže prostate, si obvezno vzemite čas za zunanjo masažo anusa in zadnjice, saj ta omogoča, da se bo on popolnoma sprostil, s tem pa se bodo sprostile mišice, ki obdajajo zadnjično odprtino.

Raziskujte notranjost

Če se masaža zunanjega dela izkaže za uspešno, sledi stimuliranje prostate. To je občutljiv korak, zato bodite nežni. Sprva za anus uporabite en prst in ga počasi pomikajte proti trebuhu. Spremljajte odzive partnerja, ki bo z gibi ali besedami nakazal, ali mu to ustreza ali ne.

Masaža prostate

Ko se boste sprehajali po njegovi notranjosti, boste začutili kot kostanj veliko prostato. Bodite previdni in nežni. Ko se bo približeval orgazmu, se bodo mišice okoli vašega prsta začele krčiti. V tem trenutku mirujte in nato počasi izvlecite prst. Glede na to, da obstajajo številni pripomočki, ki so namenjeni masaži tega dela telesa, bi si morda pomagali s katerim od njih, sicer pa bo svojo nalogo povsem ustrezno opravil tudi prst. Če se odločita za igračke, naj bodo oblikovane tako, da ne bodo zašle pregloboko v anus in jih boste lahko na koncu brez težav odstranili. Nikoli pa za stimulacijo ne uporabljajte živil, po obliki katerih sicer sodite, da bi bile morda primerne za takšne podvige.